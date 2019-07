Heidi Klum | lato B sotto il sole | “Al lavoro per la tintarella e il mio matrimonio… ”

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Senza veli e prospettiva sul unB perfetto. Tra una ripresa e l’altra del suo nuovo show televisivo a cui parteciperà anche Chiara Ferragni,, 46 anni, si prende una pausa relax. La top model e conduttrice televisiva ha postato uno scatto hot a bordo piscina mentre si abbronzail solleone. “Working on tan and wedding/to dolist”, scrive: “Alper abbronzarmi e per preparare le nozze..”. Lasi sarebbe già sposata con Tom Kaulitz in gran segreto il 22 febbraio a Beverly Hills e starebbe pianificando le sue nozze bis con il chitarrista dei Tokio Hotel per il prossimo mese a Capri.

