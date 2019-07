Guida autonoma - Cruise rinvia il lancio del servizio di robo-taxi

AUTO A Guida AUTONOMA/ I pro e i contro di una rivoluzione inevitabile : Le AUTO a GUIDA AUTOnoma presto saranno realtà. E bisognerà arrivare preparati a questa importante innovazione tecnologica e produttiva

L'11 luglio VINCI Autoroutes e Groupe PSA hanno approfondito le sperimentazioni della guida autonoma per valutare le capacità del veicolo di guidare autonomamente a velocità di crociera e di superare in modo autonomo la barriera del pedaggio. Due nuove situazioni di guida complesse in totale autonomia sono state testate in condizioni di traffico reali sulla

Guida autonoma - PSA - nuovi test sulle autostrade francesi : Il gruppo PSA ha ottenuto nuovi risultati positivi dai test effettuati sui sistemi di Guida autonoma di Livello 4. La sperimentazione fa parte del programma avviato nel 2016 con la società che gestisce le autostrade francesi e ha come scopo quello di mettere alla prova i sistemi nelle condizioni reali di Guida quotidiana, come per esempio l'attraversamento di un casello di pedaggio. Le nuove prove sono state condotte sulle autostrade A10 e A11 ...

Guida autonoma - Toyota - al via i primi test su strada in Europa : La Toyota Motor Europea Motor Europe ha avviato un progetto pilota a Bruxelles per il collaudo sulle strade pubbliche delle vetture a Guida autonoma. Un esemplare della Lexus LS equipaggiato con i sistemi sperimentali sarà impegnato in un programma della durata di 13 mesi che prevede l'utilizzo di un percorso predefinito per mettere alla prova l'hardware e il software della Casa giapponese. Sperimentazioni analoghe sono già state condotte ...

Auto a Guida autonoma in autostrada nel 2024 : il piano Bmw-Mercedes : (Foto: Mercedes/Bmw) Entra nel vivo la collaborazione tra Mercedes e Bmw, siglata a inizio anno. Il primo frutto potrebbe essere già colto tra cinque anni, nel 2024, con le prime vetture a guida Autonoma di livello 4 in grado di muoversi da sole in Autostrada. Più specificamente, sulle Autostrade tedesche note per non avere limiti di velocità massima consentita. Queste smart car potranno gestire tutto ciò che serve per mantenere la direzione in ...

Guida autonoma - Al via la collaborazione tra BMW e Daimler : I gruppi Daimler e BMW hanno ufficialmente dato il via alla loro collaborazione nel campo della Guida autonoma. I due costruttori tedeschi, a circa 5 mesi dal memorandum dintesa, hanno firmato i contratti definitivi di un'alleanza di lungo termine per lo sviluppo congiunto della prossima generazione di tecnologie (Sae Livello 4) per veicoli senza conducente. Possibili nuovi sviluppi. In particolare la collaborazione verte sui sistemi di ...

Monet - il fronte unito del Giappone sulla Guida autonoma : Mazda - Subaru - Suzuki e Toyota insieme : ?????, che sarebbe “l’unione fa la forza” in lingua Giapponese. I colossi dell’auto nipponica hanno deciso di unire le forze per una nuova alleanza volta a sviluppare le tecnologie di guida autonoma ed i servizi di mobilità. Una joint venture da 23 milioni di euro a cui avevano dato vita, lo scorso autunno, Toyota e il gigante dell’hi-tech Softbank: prende il nome di “Monet Technologies” e ora annovera sotto il suo cappello anche Mazda, Suzuki, ...

Guida autonoma - In Giappone nasce una nuova alleanza : Il settore automobilistico Giapponese ha dato vita a una nuova alleanza nel campo delle tecnologie per la Guida autonoma e dei servizi per la mobilità del futuro. La Mazda, la Suzuki, la Subaru, la Daihatsu e la Isuzu (specializzata nei veicoli commerciali) hanno aderito alla Monet Technologies, joint venture avviata nell'autunno dell'anno scorso dalla Toyota e dal colosso dell'high-tech Softbank.Poche defezioni. In pratica quasi tutto il ...

BMW - Svelata una Serie 7 a Guida autonoma di quarto livello : Nel corso dell'evento #NEXTGen la BMW ha mostrato anche l'evoluzione dei suoi sistemi di guida autonoma. Per l'occasione è stato esposto un prototipo della Serie 7 con guida autonoma di livello 4, basato curiosamente sulla variante pre-restyling dell'ammiraglia tedesca.Un tocco sul display per iniziare il viaggio. Gli utenti possono prenotare la vettura da una App e accedere al servizio, indicando il punto di incontro. Una volta a bordo, ...

Guida autonoma - Apple acquista la start-up Drive.AI : Il colosso dell'informatica Apple ha acquistato la Drive.AI, una startup specializzata in tecnologie per la Guida autonoma. L'acquisizione rappresenta un segnale di rinnovato interesse della multinazionale di Cupertino per un progetto, denominato Titan, che rimane però ancora ammantato da un alone di mistero.Una mossa per assumere ingegneri. La Drive.AI è sostanzialmente una società ormai inattiva. Fino a pochi mesi fa gestiva una piccola flotta ...

Apple ha acquisito Drive.ai - una startup per i sistemi di Guida autonoma dei veicoli : Apple ha acquisito Drive.ai, una startup che progetta sistemi per la guida autonoma dei veicoli con una valutazione intorno ai 200 milioni di dollari. La società, verso la quale avevano mostrato interesse diverse altre aziende, ha terminato le attività un

Guida autonoma - accordo Renault-Nissan e Waymo per i servizi di mobilità : Nel bel mezzo del braccio di ferro per la definizione della nuova governance della casa giapponese, tra Renault e Nissan, l’Alleanza franco-nipponica annuncia una nuova partnership con Waymo, la divisione di Google dedicata alla Guida autonoma. Si tratta di un accordo “esclusivo”, come si legge in una nota congiunta tra le parti in causa, tramite cui ci si concentrerà non tanto sui test su strada (già in fase di effettuazione), ...

Perché in Florida fanno discutere i test per le auto a Guida autonoma : Dal primo luglio in Florida saranno ammessi i test con automobili a guida autonoma. La nuova legge, firmata dal Governatore Ron DeSantis, prevede che le aziende possano condurre sperimentazioni anche senza il pilota di controllo a bordo, a differenza di quanto prescritto in altri Stati come la California e il Texas. Tuttavia, nascono polemiche sulla decisione dell'amministrazione della Florida: un anno fa, in Texas, un veicolo a guida autonoma ...