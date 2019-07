Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d' oro ai mondiali di nuoto

Gregorio Paltrinieri è oro negli 800 metri ai Mondiali di nuoto : Secondo oro azzurro ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud: è quello di Gregorio Paltrinieri che ha vinto gli 800 stile libero in 7′ 39″27 stabilendo anche il nuovo primato europeo. Quinto l’altro azzurro in gara, gabriele detti, che ha chiuso la gara in 7′43″89.

Nuoto - Mondiali 2019 : Gregorio Paltrinieri - SEI UN MITO! Campione del mondo degli 800 sl - dominio totale! : L’Imperatore, il Re del fondo in vasca, il Principe dell’Acqua, il Maestro monumentale capace di impartire una sonora lezione di Nuoto. Gregorio Paltrinieri si è laureato Campione del mondo sugli 800 metri, il Campione Olimpico e del mondo dei 1500 stile libero è semplicemente stato sublime sulle 16 vasche e ha trionfato con un maestoso 7:39.27 (nuovo record europeo, primo uomo del Vecchio Continente a scendere sotto i ...

Mondiali Nuoto 2019 - Gregorio Paltrinieri vince l’oro negli 800 stile libero : Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero dei Mondiali 2019.Continua a leggere

Gregorio Paltrinieri - Mondiali nuoto 2019 : “Il feeling rispetto al mare è diverso - ho dovuto riadattarmi alla vasca” : Gregorio Paltrinieri fa segnare il miglior tempo d’ingresso in finale negli 800 stile libero dei Mondiali di nuoto: il carpigiano ferma il cronometro in 7’45″70 ed avrà la quarta corsia nell’atto conclusivo dove saranno in palio le medaglie. Buono il ritorno in vasca dopo l’avventura nelle acque libere con medaglia e qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Così l’azzurro al sito federale al termine delle ...

Mondiali Nuoto di Fondo 2019 – Gregorio Paltrinieri regala l’argento all’Italia nella staffetta mista : L’Italia chiude al secondo posto la staffetta mista del Nuoto di Fondo ai Mondiali di Nuoto 2019: il quartetto composto da Bruni, Gabbrielleschi, Acerenza e Paltrinieri vince la medaglia d’argento Squillo importante per l’Italia ai Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwuanju. Gli azzurri ottengono un’importante medaglia d’argento nella staffetta mista del Nuoto di Fondo, chiudendo i 5km alle spalle della Germania e davanti ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 – Gregorio Paltrinieri : “Volevo vincere ma al momento altri sono più forti di me…” : Gregorio Paltrinieri ha conquistato la sua prima medaglia nel Nuoto di fondo in un Mondiale. E’ stata la staffetta mista odierna, tenutasi nelle acque sudcoreane di Gwangju, a regalare questo riscontro. Una gara molto emozionante, iniziata un po’ in sordina da parte del quartetto azzurro, con le due ragazze Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi che hanno cercato di limitare i danni. Ci ha pensato poi Domenico Acerenza a recuperare. ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia può puntare anche alla vittoria in staffetta con Gregorio Paltrinieri - Acerenza e Bruni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e gli azzurri in gara nel Nuoto di fondo (18 luglio) – La presentazione della staffetta mista Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta mixed del Nuoto di fondi ai Mondiali 2019 in Corea del Sud. La Nazionale italiana ha voglia di arricchire il proprio medagliere, fino ad ora piuttosto scarno. Il solo bronzo vinto da Rachele Bruni, nella 10 km (pass olimpico ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Gregorio Paltrinieri sarà un caimano olimpico. Un primo passo a Gwangju ma c’è da lavorare… : Ammettiamo, un po’ di delusione c’è. Da tifosi, prima ancora che da cronisti, una speranza per la medaglia nella 10 km di Nuoto di fondo mondiale a Gwangju (Corea del Sud) di Gregorio Paltrinieri c’era. Non era facile: il contrattempo nella preparazione in Florida che, al contrario di quanto si possa pensare, non va sottovalutato e l’esperienza ancora non massimale hanno reso complicato centrare al primo colpo iridato il ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Gregorio Paltrinieri sarà un caimano olimpico. Un primo passo a Gwangju ma c’è da lavorare… : Ammettiamo, un po’ di delusione c’è. Da tifosi, prima ancora che da cronisti, una speranza per la medaglia nella 10 km di Nuoto di fondo mondiale a Gwangju (Corea del Sud) di Gregorio Paltrinieri c’era. Non era facile: il contrattempo nella preparazione in Florida che, al contrario di quanto si possa pensare, non va sottovalutato e l’esperienza ancora non massimale hanno reso complicato centrare al primo colpo iridato il ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Gregorio Paltrinieri : “Un buon risultato - l’importante era la qualificazione alle Olimpiadi. L’anno prossimo me la giocherò” : Gregorio Patrinieri ha chiuso al sesto posto la 10 km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju (Corea del Sud) al termine di una gara durissima, in cui ha provato a fare la differenza nella prima parte e ha saputo poi gestire al meglio il momento di difficoltà nell’ultimo giro. Il 24enne di Carpi non è riuscito quindi a centrare la medaglia, ma grazie alla sua grande esperienza e ad una bella reazione nel finale, ottiene il pass per le Olimpiadi ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : gara di testa per Gregorio Paltrinieri nella 10 km : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1,51: Paltrinieri aumenta il ritmo in modo costante e sembra solo Burnell in grado di resistere al ritmo del modenese al momento 1.48: La prima accelerazione di Paltrinieri arriva a metà del lato lungo del terzo giro! L’azzurro prende decisamente la testa della gara e allunga ulteriormente il gruppo alle sue spalle 1.46: Alla fine del lato corto è ancora Burrell a tenere la testa della ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gregorio Paltrinieri scopre se stesso nella 10 km. Sanzullo per la top10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della 10 km di Nuoto di fondo (16 luglio) – La presentazione della 10 km di Nuoto di fondo (16 luglio) – Il medagliere dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km di Nuoto di fondo maschile dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Ci si giocano i canonici tre gradini del podio ma anche il pass alle Olimpiadi 2020 a Tokyo: solo i primi 10 ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri sulla 10 km mondiale : “Ho voglia di gareggiare. Strategia? Andrò all’attacco e imposterò il mio ritmo” : Domani alle ore 01.00 italiane prenderà il via la 10 km di Nuoto di fondo dei Mondiali 2019 a Gwangju. Inutile negare che l’osservato speciale è lui, Gregorio Paltrinieri, campione del mondo e olimpico dei 1500 stile libero, che da un anno ha spostato la causa delle acque libere. L’obiettivo è il solito: vincere e, di conseguenza, ottenere il pass a Cinque Cerchi, riservato ai migliori dieci della graduatoria generale. Le ambizioni, ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Gregorio Paltrinieri e il progetto fondo : è il D-Day : Ci siamo, dunque. La sfida senza ritorno è arrivata: Gregorio Paltrinieri è già nella leggenda del Nuoto e dello sport italiano: ha vinto e rivinto praticamente tutto, due titoli Mondiali, uno olimpico, gli Europei e, dopo Budapest 2017 aveva bisogno di nuovi stimoli da trovare in un suo vecchio pallino: le acque libere. Il primo da convincere in questa nuova avventura è stato il tecnico di Paltrinieri, Stefano Morini che finge di ...