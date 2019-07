Governo | Musumeci | ' a Genova ponte in pochi mesi | viadotto Imera lettera morta'

Governo : Musumeci - ‘impegno Conte su Ragusa-Catania - mi ha dato parola’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Sulla superstrada Ragusa-Catania, “attesa da 32 anni”, e che ha portato i sindaci locali “ha restituire le fasce tricolori in segno di protesta, abbiamo chiesto a Conte impegni chiari e perentori”, ma anche di comprendere se l’opera va “realizzata con una soluzione pubblico-privato o interamente pubblica, e se c’è denaro per realizzarla. Conte ha dato la sua parola ...

**Governo : Musumeci - ‘Toninelli fermo - in Sicilia non fa niente’** : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Sull’eterna vicenda della super strada Ragusa-Catania, attesa da 32 anni, Toninelli prende tempo e non riesce a dare risposte. Il ministro viene in Sicilia sola per fare bassa cucina politica, continua a provocare e insultare il governo regionale, non si è ancora rassegnato alla sconfitta” delle ultime regionali in Sicilia: “Nessuno gli ha spiegato che le competenza sulle strade le ...

Parla Nello Musumeci : “Caro Salvini - butta a mare il Governo finché sei in tempo” : Roma. “Il mio consiglio è quello di mandare a mare questo governo”. Eppure Matteo Salvini ha spostato a mare il ministero dell’Interno e anziché nuotare verso nuove elezioni preferisce l’ombrellone del M5s. “E io invece penso che anche per lui sia arrivato il momento del coraggio, quello in cui si p

Sud : Musumeci - ‘Governo Conte non particolarmente attento’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Il presidente Conte con le regioni del Sud non mi pare abbia un rapporto particolarmente improntato ad attenzione ed efficienza”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7. “A volte l’appartenenza anagrafica non significa condizione morale – ha osservato il governatore – Le responsabilità dello ...

Rifiuti : M5S - ‘Governo Musumeci ridicolo - stanziano somme senza un piano’ : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – “Come fa il governo Musumeci a stanziare nuove somme per la costruzione di impianti, quando non esiste né la riforma dei Rifiuti, né il piano regionale? Quali saranno i criteri di scelta? Come verranno usate le somme se non sappiamo nemmeno quale deve essere la dimensione dei nuovi ambiti territoriali? E’ raro assistere ad una politica così raffazzonata, priva di visione, figuriamoci di ...

Corruzione : M5S - 'assessori Governo Musumeci non riescono a controllare dipartimenti' : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Dall’audizione dell’assessore Cordaro in commissione Antimafia Ars sul caso Arata-Nicastri, così come dalle audizioni di Pierobon e Turano, è emerso chiaramente che su questi tre assessorati ci sia stata e, probabilmente, è in atto una pressione esterna da parte di un

Governo - appello di Musumeci alla Lega : “Mettete fine a questo calvario. M5s vuole mantenere malessere nel Sud” : Accorato appello pronunciato durante Omnibus (La7) dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. La destinataria dell’istanza è la Lega: “Metta fine a questo calvario, metta fine a questo Governo. Si dia la possibilità di progettare un’azione politica concreta di coesione tra Nord e Sud. Il tema è politico, ci stiamo sorvolando sopra e non abbiamo il coraggio di dire che è un argomento stucchevole quello che i 5 Stellle ...

T.Imerese : Musumeci - 'da Governo nazionale nessuna proposta di reindustrializzazione' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Il problema è che non c’è una politica industriale condivisa con il governo nazionale da cui non arriva una sola proposta di reindustrializzazione nonostante le promesse. Termini Imerese può diventare un volano ma se continuiamo a pensare a un’industria pesante è chia

Sicilia : Governo Musumeci approva piano contro desertificazione (3) : (AdnKronos) - Le azioni di maggior rilievo che verranno messe in campo -in un periodo che va dal breve a medio e lungo termine - sono quelle relative al contrasto dei fenomeni erosivi, prevedendo interventi di forestazione e di manutenzione del territorio. Altre opere rilevanti sono quelle relative

Sicilia : Governo Musumeci approva piano contro desertificazione (2) : (AdnKronos) - Lo studio evidenzia come il territorio Siciliano mostri rilevanti segni di vulnerabilità alla desertificazione. In particolare, le aree critiche rappresentano oltre la metà dell’intera regione (56,7 per cento) e un altro terzo (35,8 per cento) è classificato come 'fragile'. Le zone più

Governo : Musumeci - 'voto anticipato? Speriamo - non escludo patto federativo' : Palermo, 6 giu. (Adnkronos) - "Se si dovesse votare, come tutti Speriamo, in autunno bisognerà accelerare il processo decisionale. Se non si dovesse arrivare a un nuovo soggetto politico, perché non se ne vede la necessità o perché non ci sono le condizioni per farlo, noi vorremo essere protagonisti