Gli ori | la morte di Castagnetti | la rinascita | 15 anni di Pellegrini | l' eterna

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Anne-Marie Rindom centra il secondo titolo iridato - Joyce Floridia miGliore azzurra 24^ : Pronostico rispettato e medaglia d’oro per la Danimarca ai Campionati del Mondo 2019 della classe Laser Radial, con una fantastica Anne Marie Rindom che suggella una stagione memorabile con il secondo titolo iridato della carriera dopo essersi laureata a maggio Campionessa d’Europa per la prima volta. La 28enne nativa di Søllerød è stata semplicemente la migliore sul campo di regata di Sakaiminato (Giappone), con un’ottima ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri campioni del mondo! Italia esaltante - si vola nel medaGliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali: Italia, PIOVONO ORI! QUINTO POSTO 15.00: Si chiude qui, con due ori in più per la nazionale azzurra, targati Pellegrini e Paltrinieri, i due campioni straordinari di questa era del Nuoto Italiano, incredibili, irripetibili, la quarta giornata dei Mondiali di Gwangju. Domani giornata di “sacrico”: non ci saranno azzurri in finale e speriamo di trovarne ...

Nuoto - MedaGliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia - che rimonta! Piovono ori - è quinta! : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Gregorio Paltrinieri regale - il palmares dell’Imperatore : tre ori ai Mondiali e un sigillo olimpico - che trionfo suGli 800 sl : Gregorio Paltrinieri ha rimpinguato il suo palmares dopo il monumentale trionfo sugli 800 metri stile libero ai Mondiali 2019 di nuoto, il carpigiano si è imposto a Gwangju grazie a una fuga strepitosa e ha così conquistato la terza medaglia d’oro iridata della carriera, la prima in questa distanza dopo la doppietta sui 1500 sl. Il Campione olimpico della specialità più lunga in vasca può annoverare anche una vagonata di medaglie europee e ...

Le 50 miGliori pizzerie d'Italia del 2019 : Le migliori pizzerie d'Italia in assoluto? Sono due, e no, non si trovano a Napoli, bensì nella provincia di Caserta. A decretarlo è la classifica 2019 di 50 Top Pizza, la graduatoria online che ormai da tre anni premia le migliori pizzerie del nostro Paese, che vede per la prima volta un ex aequo sul gradino più alto del podio: accanto all'inossidabile Franco Pepe e alla sua «Pepe in Grani» di Caiazzo, ...

Obbligatoria la bottiGlietta d'acqua per la pipì dei cani : multa salatissima per i trasgressori : Anche Genova si unisce all’elenco delle città che prevedono l’obbligo per i padroni dei cani di portare con sé una...

Tav - Appendino : “Ora M5s sia coerente in Aula. No a gruppo misto in consiGlio a Torino - spero la mia maggioranza vada avanti” : “L’amarezza e la frustrazione sono legittime, spero che il Movimento 5 Stelle sia coerente in Parlamento ma d’altra parte non abbiamo il 51%…”. Chiara Appendino è quella che rischia di più dopo l’annuncio dell’apertura al Tav da parte del premier Giuseppe Conte. La sua giunta a Torino rischia di non reggere il sì alla Torino-Lione: “Il mio auspicio è che la mia maggioranza vada avanti, visto che abbiamo ...

