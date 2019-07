Gli ex giocatori della Roma De Rossi e Florenzi entrano nel mondo degli eSports

Torino - vigilia di Europa League per il club granata : giocatori in campo con il logo Suzuki sulle maGlie : Il logo Suzuki sarà sulle maglie dei giocatori del Torino, impegnati giovedì 25 luglio nel turno preliminare di UEFA Europa League contro gli ungheresi del Debrecen C’è grande attesa per il debutto delle squadre italiane nelle competizioni UEFA 2019/2020. Il Torino FC è pronto ad iniziare la competizione Europa League e Suzuki, Main Partner della squadra, è pronta a scendere in campo al suo fianco. Il logo Suzuki apparirà, infatti, sulla ...

Manolas : “Ho scelto Napoli perché voGlio vincere - squadra forte e tecnica! La società sta prendendo giocatori di valore. Su Koulibaly - Zielinski e Ancelotti…” : Manolas a Sky Sport Kostas Manolas, neo difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Il nuovo acquisto parla del mercato, della Juve e della sua scelta: “Le prime impressioni sono state positive. Ci stiamo allenando con molta intensità, sempre con la palla tra i piedi. Il Napoli è una squadra forte e tecnica, mi piace molto”. “Il gol all’esordio? Non è importante, conta ...

L’ultima tendenza : Gli allenatori che svalutano i propri giocatori (da Conte in giù) : Gli svalutati L’ultima tendenza: gli allenatori fanno crollare i prezzi dei propri giocatori. Sta accadendo all’Inter, dove i giudizi di Conte su Perisic e Nainggolan si sono aggiunti all’esclusione di Icardi dalla rosa. Zidane al Real Madrid ha invece detto che Bale deve andar via il prima possibile. Si parla di uno scambio con Neymar del Psg. L’Inter perderà 100 milioni Le casse nerazzurre dovranno in qualche modo ...

Berlusconi - passione Monza : «Coi giocatori abbiamo fatto anche Gli esercizi spirituali» : L’ex presidente del Milan accoglie a Villa Gernetto i giocatori e lo staff tecnico della sua nuova squadra: «L’obiettivo è arrivare in Serie A, dobbiamo diventare un club modello»

L'ex moGlie di James spaventa Napoli : 'Affare non facile - spesso non dipende da giocatori' : La sessione estiva di calciomercato è oramai entrata ufficialmente nel vivo e per il Napoli di Aurelio De Laurentiis l'operazione che continua a tenere banco e fa discutere più di tutte è senza ombra di dubbio quella di James Rodriguez del Real Madrid. Il giocatore colombiano, infatti, che proprio nelle scorse ore ha compiuto il suo ventottesimo compleanno, pare intenzionato a voler sposare il progetto tecnico partenopeo, ma le difficoltà per ...

Juventus : Sarri convoca 33 giocatori per il raduno estivo - CR7 arriverà il 13 luGlio : Per i giocatori della Juventus stanno terminando le vacanze visto che da domani la squadra riprenderà gli allenamenti. Questi sono giorni molto intensi e c'è già chi è al lavoro. Infatti, Maurizio Sarri da ieri è alla Continassa e con il suo staff sta programmando l'estate della sua Juve. Il tecnico prima ha visionato con cura tutte le strutture e ha stilato l'agenda dei prossimi giorni. La Juve da domani si allenerà alla Continassa fino al 18 ...

Fonseca - presentazione alla Roma : “Obiettivo Champions - voGlio giocatori motivati” : Paulo Fonseca ha raccontato come sarà la sua Roma: “voglio una squadra forte e ambiziosa, insieme possiamo costruire qualcosa di speciale”.“powered by Goal”E’ il giorno della presentazione ufficiale per Paulo Fonseca, nuovo tecnico della Roma dopo una stagione tormentata con l’esonero di Di Francesco e la breve parentesi Ranieri.L’ex allenatore dello Shakhtar è intervenuto in conferenza stampa da Trigoria ...

Mortal Kombat 11 : i giocatori stanno sfruttando il Glitch "Finish Him/Her" per creare deGli spettacolari screenshot : Generalmente un glitch all'interno di un gioco è una grandissima seccatura, soprattutto se va ad inficiare il proseguimento della storia. Tuttavia il glitch presente all'interno di Mortal Kombat 11 è alquanto "divertente" poiché consente ai giocatori di fare dei bellissimi screenshot.Come riportano i colleghi di Eurogamer, all'interno del gioco c'è un particolare glitch che riguarda la dicitura "Finish Him/Her". Una volta attivata la mossa che ...

Il CaGliari convoca 27 giocatori per il ritiro : non c’è Barella : Impegnato con la Nazionale Under 21 fino a pochi giorni fa, Barella non è nella lista per la prima parte di ritiro.“powered by Goal”Non c’è Nicolò Barella nella lista dei convocati del Cagliari per la prima parte di ritiro in quel di Aritzo. Nulla di strano in chiave calciomercato, visto che il giocatore sardo è reduce dall’Europeo Under 21 e tornerà a disposizione più avanti. Ciò nonostante, il suo futuro sembra comunque essere ...

Milan - prima di sacrificare Donnarumma potrebbero essere ceduti BiGlia e altri giocatori : Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il ventenne avrebbe un valore di 50 milioni di euro e potrebbe essere il sacrificio più ovvio per la società al fine di risanare i conti. Dopo l'accordo con la UEFA, con il quale il Milan ha rinunciato alla prossima Europa League, i rossoneri si troveranno sicuramente in una posizione più favorevole. Tuttavia, si solleva la questione se sia assolutamente necessario sacrificare Donnarumma quest'estate. ...

Call of Duty Modern Warfare : i giocatori potranno ricaricare l'arma mantenendo la mira sul bersaGlio : Call of Duty Modern Warfare si prepara a tornare in pompa magna sui nostri monitor e pian piano cominciano ad emergere nuovi dettagli sul titolo. Oggi l'animation director Mark Grigsby ha speso qualche parola sul sistema di ricarica, che permetterà di cambiare caricatore mantenendo la mira sul bersaglio.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, ecco le parole di Grigsby , apparse sul blog di Activision:"Un'altra cosa che inseriremo quest'anno ...

Mordhau : niente filtri o censure - Gli sviluppatori non voGliono limitare la libertà dei giocatori : Triternion, lo sviluppatore dietro Mordhau, ha rilasciato una dichiarazione in contraddizione con i suoi precedenti commenti riguardo ad alcuni episodi di razzismo e bullismo all'interno del suo gioco.Come vi avevamo precedentemente riportato, in Mordhau è finita sotto accusa la troppa libertà data ai giocatori che hanno invaso i forum del gioco con insulti razzisti, omofobi e sessisti.Ma non solo il forum è sotto accusa: a quanto pare, come ...

Basket – Non solo Kevin Durant - 5 giocatori su 10 subiscono infortuni al tendine d’Achille : i consiGli deGli esperti per prevenirli e curarli : Calzature sportive corrette, esercizi di stretching prima degli allenamenti e rafforzare i muscoli del polpaccio. Questi alcuni dei consigli degli esperti per prevenire lesioni al tendine d’Achille, infortuni che colpiscono oltre il 45% dei giocatori di Basket Il Basket è uno degli sport più apprezzati in Italia e all’estero per via della sua dinamicità e numerosi benefici che apporta alla salute mentale e fisica. Basti pensare che secondo ...

