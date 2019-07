Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La differenza la fanno gli ingaggi Sulla, approfondimento sul mercato delda parte di Maurizio Nicita. Ilsempre più straniero, non una moda, ma una questione meramente economica. Conoscendo infatti il presidente De Laurentiis – leggiamo – appare facile intuire come le scelte non siano guidate dagli entusiasmi del momento ma da pacate riflessione di natura economica dal momento che lo scorso mese il governo ha approvato ilCrescita. Per questo se De Laurentiis avesse la possibilità di scegliere se chiudere una trattativa – entrambe complesse – fra l’argentinoe l’ivorianoopterebbe su quest’ultimo e non solo per l’età. Al di là del costo del cartellino dei due giocatori, è chiaro che la svendita dirappresenta un affare per chiunque, la differenza la fanno gli ingaggi l’ingaggio di, già residente in ...

Gazzetta_it : È già #Juventus-#Inter: #Szczesny torna tra i titolari, #Perisic dal primo minuto - alecattelan : La distanza tra la @OfficialASRoma e l' @inter continua ad essere ampia per l'attaccante bosniaco e pone la trattat… - napolista : Gazzetta: “Tra #Pépé e #Icardi, #Adl al #Napoli prenderebbe Pépé (per il decreto crescita)” Sono due trattative com… -