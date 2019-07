Furti dauto - 10 consigli per tentare di evitarli FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Aumentano i: secondo le elaborazioni del Viminale, lo scorso anno sono stati ben 105.239 i veicoli rubati nella nostra penisola, con un incremento del 5,2% rispetto al 2017. Di questi, ben 64 mila sono quelli di cui si sono perse le tracce: le vetture ritrovate sono solo il 40% del totale (erano il 44% nel 2016). bene quindi tenere gli occhi aperti, magari seguendo alcune regole di comportamento. Lojack, azienda specializzata in anti, ne ha stilate dieci, che raccogliamo nella galleria di immagini.

