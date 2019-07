FOTO – UFFICIALE – Eljif Elmas al Napoli! Il Tweet di De Laurentiis

Bologna - ufficiale l’arrivo di Skov Olsen : il comunicato [FOTO] : “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Fc Nordsjælland il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Andreas Skov Olsen a titolo definitivo. Il giocatore sarà presentato ufficialmente oggi alle 15:30 presso la sala stampa del centro tecnico”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale del Bologna, si tratta di un colpo molto importante per il club rossoblu, un innesto in grado di ...

FOTO – UFFICIALE – La SSC Napoli l’ha venduto al Benfica : clausola da 100 milioni! I dettagli : Vinicius Moraes è un nuovo giocatore del Benfica Adesso è UFFICIALE Vinicius Moraes è un nuovo giocatore del Benfica, l’attaccante brasiliano ha un contratto fino al 2024. L’annuncio sul sito UFFICIALE della società lusitana: “Il contratto stipulato con l’ex calciatore del Napoli, per il quale sono stati versati 17 milioni di euro, include una clausola il cui valore è di 100 milioni di euro. Vinicius ha poi ...

Roma - ufficiale : Veretout è un nuovo calciatore giallorosso [FOTO] : Mancava solo l’ufficialità che è arrivata nelle ultime ore, Veretout è un calciatore della Roma. Il Club rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore dall’ACF Fiorentina. L’accordo prevede un corrispettivo fisso di 1 milione di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 16 milioni di euro, condizionato al verificarsi di ...

Birra Metzger Torino è la nuova birra ufficiale del Torino Fc [FOTO] : birra Metzger Torino e Torino FC sono lieti di annunciare il nuovo accordo di partnership che legherà due dei marchi più storici della città per le prossime due stagioni sportive 2019/20 e 2020/21. Come “Official Beer “, birra Metzger acquisisce la distribuzione esclusiva dei propri prodotti all’interno degli stadi del Torino FC, potendo associare il marchio Torino FC per consolidare la propria immagine sul mercato della ...

LADY GAGA E BRADLEY COOPER CONVIVONO/ FOTO : 'l'attore ha reso tutto ufficiale' : LADY GAGA e BRADLEY COOPER CONVIVONO? La cantante si trasferisce a New York a casa dell'attore che rende tutto ufficiale.

Samsung Galaxy Tab S6 è quasi ufficiale - senza jack ma con due FOTOcamere : Samsung Galaxy Tab S6 sarà un signor tablet tutto in metallo con Snapdragon 855, S-Pen con ricarica wireless e tanto altro, ma l'assenza del jack per le cuffie non andrà certamente giù a molte persone. L'articolo Samsung Galaxy Tab S6 è quasi ufficiale, senza jack ma con due fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Barcellona - è ufficiale : Griezmann è un nuovo calciatore blaugrana! [FOTO] : E adesso è anche ufficiale: Antoine Griezmann è un nuovo calciatore del Barcellona. Dopo il pagamento della clausola rescissoria (l’avvocato del francese era nella sede della Lega spagnola) le ‘petit diable’ si è potuto liberare firmando per la società catalana. L’annuncio arriva dalla stessa compagine spagnola, che twitta una foto del calciatore accompagnata dalla frase in francese: “C’est ...

Pro Vercelli - ufficiale : Gilardino è il nuovo allenatore - stasera la presentazione [FOTO] : Alberto Gilardino è ufficialmente il nuovo allenatore della Pro Vercelli squadra che nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie C, il campione del mondo si prepara alla prima vera grande esperienza in panchina. “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo con il Sig. ALBERTO Gilardino, che sara’ il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico sara’ presentato ...

‘L’amica geniale’ torna con la seconda stagione : la prima FOTO UFFICIALE dal set : In arrivo su Rai Uno 'Storia del nuovo cognome’, prosieguo della serie tv tratta dalla saga di Elena Ferrante

Milan - ufficiale l’arrivo di Rade Krunic : il centrocampista ha sottoscritto un contratto di 5 anni [FOTO] : Con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista bosniaco Rade Krunic dall’Empoli. Il classe 1993 ha firmato un contratto quinquennale. L’affare era stato definito un tre settimane fa e il giocatore aveva sostenuto le visite mediche il 18 giugno, ma per l’ufficializzazione è stato necessario risolvere delle questioni burocratiche legate al suo agente. Official ...

Meghan e Harry ricordano Lady Diana nella FOTO UFFICIALE per il battesimo di Archie : Non c’è occasione in cui Harry e William non ricordino la madre Lady Diana, scomparsa prematuramente in un incidente d’auto nella notte del 31 agosto 1997. E anche nella foto ufficiale che Meghan e Harry hanno rilasciato per il battesimo di Archie, l’omaggio alla Principessa Triste è evidente.Nel quadretto familiare ritratto nel salotto del Castello di Windsor, infatti, oltre a comparire naturalmente Meghan e ...

