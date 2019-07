Formula 1 | la Mercedes pronta a sfoggiare un’inedita livrea per il Gp di Germania

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il team di Brackley modificherà ladelle monoposto di Hamilton e Bottas in occasione del Gran Premio di, in programma sul circuito di Hockenheim Il Gran Premio diin programma nel prossimo week-end sarà davvero importante per laa festeggiare i 200 GP in F1 e i 125 anni dalla prima corsa automobilistica di una vettura. Per celebrare al meglio queste ricorrenze, il team di Brackley vestirà le monoposto di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas con unaspeciale, che richiamerà la storia del marchio tedesco. La colorazione sarà molto probabilmente ispirata al bianco degli esordi, con intarsi di verde Petronas e la scritta ‘‘ in corsivo. Molti saranno poi i riferimenti a bordo pista, essendo il Gp disponsorizzato dall’azienda con sede a Stoccarda, mentre non mancheranno nel motorhome del team di ...

