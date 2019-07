Forello e Argiroffi espulsi da M5S in Sicilia | L' epurazione si sta completando

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il M5S ha espulso Ugo, ex candidato a sindaco di Palermo, e la consigliera comunale Giulia. I provvedimenti sono stati consegnati a entrambi i politici a pochi minuti di distanza dall’altro.“La fase disi sta, è un fatto gravissimo”, dicea caldo in una intervista all’Adnkronos. “Mi viene contestato il reato d’opinione - spiega - l’avere leso con le mie dichiarazioni l’immagine dei 5 Stelle. Ritengo che non possa esistere un movimento in cui si possa vietare ai propri iscritti la possibilità di esprimere il proprio dissenso. Tutto questo dimostra che nel M5S non c’è democrazia”. E aggiunge: “Io ho combattuto fin dove ho potuto”. Il provvedimento è stato firmato dal collegio dei probiviri.

