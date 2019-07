Fondi russi | Salvini vince senza sporcarsi le mani

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La partita perfetta l’ha giocata tutta in casa, dal suo Viminale. Doveva presentarsi in aula e non c’è andato. Ha lasciato che il premier Giuseppe Conte, ieri, dicesse Sì al Tav, e oggi riferisse da solo in un emiciclo disertato dal M5S sull’affaire Metropol. Eccolo allora Matteo, il vicepremier leghista chele. Semmai lascia che sia il suo capogruppo a palazzo Madama, Massimiliano Romeo, a ringhiare contro un Pd che urla, inveisce, chiede spiegazioni su Savoini e company. Il Capitano della Lega, invece, preferisce restare a debita distanza dallo scontro parlamentare. Si gode la scena con il suo staff e nel frattempo sorride perché, in meno di 24 ore, incassa l’alta velocità Torino-Lione, la fiducia di Montecitorio al decreto sicurezza-bis, e investimenti per 50 miliardi per grandi e piccole ...

