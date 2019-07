Fondi russi | nel giorno della verità il collasso 5 Stelle

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Davvero non si era mai visto un presidente del Consiglio parlare, in un’Aula del Parlamento, di fronte ai banchi vuoti del partito di maggioranza relativa che lo ha espresso. E, con l’eccezione di Fraccaro che non poteva non esserci per ragioni regolamentari, parlare da solo tra i banchi del governo, senza altri ministri del Movimento. Una protesta confusa, imbarazzata, mal gestita, verso Salvini - così è stato spiegato in modo balbettante - che si è trasformata in un clamoroso boomerang. Rivelandosi per quel che è: la fotografia di un governo che non c’è più. E di una crisi politica di fatto che precipita, per la prima volta, in un’Aula del Parlamento.Parliamoci chiaro: c’è un Capo, che di questo assetto possiede lo ius vitae ac necis, e sotto il nulla. Non un governo. Con l’avvocato del popolo, senza ...

_arianna : Visto che ci sono indagini e una inchiesta in corso esattamente che ci va a fare il ministro dell'Interno a Bibbian… - AlessiaMorani : #Salvini minaccia querele a tutti coloro che accostano la #Lega alla trattativa sui fondi neri russi destinati al f… - Agenzia_Ansa : Conte annuncia in diretta: 'La #Tav si farà, per l'Italia meno costi, sono aumentati i fondi #Ue. Non farla costere… -