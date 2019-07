Ferro da stiro | i migliori da comprare

Ferro da stiro Rowenta : i migliori da comprare : “Ho appena acquistato un Ferro da stiro Rowenta, sarà stata la scelta giusta?”. Una buona domanda, alla quale ci sentiamo di rispondere, senza pensare troppo, con un deciso “Sì.”. Questo perché il marchio di origine leggi di più...

Milano - bambino di 5 anni ustionato dalla madre con il Ferro da stiro : punizione per aver rotto i pantaloni : Ha disteso a forza il figlio di cinque anni su un tavolo e l’ha ustionato con il ferro da stiro, provocandogli undici bruciature e ventisei ecchimosi. È il particolare che emerge da una vicenda familiare, raccontata dal Corriere della Sera, che ha portato alla condanna di una donna di 27 anni davanti al gup di Milano. Il bambino era tornato a casa con uno strappo nei pantaloni e questo aveva provocato la rabbia della madre, che ha ...

Stende sul tavolo il figlio e lo ustiona 11 volte col Ferro da stiro. La "punizione" per aver rovinato dei pantaloni : Ha patteggiato 3 anni di pena per aver inferto al figlioletto di 5 anni 11 bruciature con il ferro da stiro, una “punizione” per essere tornato a casa con i pantaloni strappati. La donna, 27 anni, di origini marocchine, dovrà sottoporsi a un percorso psicologico, dal cui esito dipenderà la decisione del Tribunale dei minori sulla adottabilità o meno del bambino, che è stato subito affidato a una ...