Federica Pellegrini ha vinto la medaglia d’oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini - SEI LA PIU’ GRANDE! Regina infinita dei 200 sl - campionessa del mondo! : Federica Pellegrini è una leggenda immortale. Una creatura meravigliosa che ha valicato i confini del tempo. A quasi 31 anni la fuoriclasse di Spinea è campionessa del mondo dei 200 sl per la quarta volta in carriera. Da Montreal 2005 a Gwangju 2019 ha disputato otto finali nelle quattro vasche, salendo sempre sul podio: un record assoluto ed ineguagliabile. Da tre lustri la Divina si conferma la Regina indiscussa della specialità, riesce ad ...

Nuoto : doppio oro - Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri nella gloria : Federica Pellegrini, ancora una volta oro nei 200 stile libero. In Corea del Sud il quarto titolo mondiale, un capolavoro. Un Gregorio Paltrinieri perfetto ha vinto per la prima volta nella sua carriera, già ricchissima, gli 800 stile libero al Mondiale di Nuoto. L’olimpionico ha rotto la barriera dei 7 minuti e 40 secondi col record europeo. Gabriele Detti, campione uscente, perde lo scettro di Budapest, ma il titolo resta azzurro. LEGGI ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : IMMENSO PALTRINIERI : ORO E RECORD EUROPEO NEGLI 800! Detti sesto. Federica Pellegrini all’assalto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21: SALE SALE FedericaAAAA 13.21: Risale Federica, forza, forza!!! 13.20: E’ cambiato tutto rispetto a ieri, Pellegrini a inseguire. Ai 100 Titmus, Sjostrm, Oleksiak, Pellegrini 13.20: Sjostrom attacca da subito 13.20: Vedremo come impsterà la gara Federica Pellegrini, ci aspettiamo una gara di assalto, si snaturerà ma ha le qualità e capacità di per farla. E’ una gara di ...

Paltrinieri oro negli 800 stile libero e record europeo Attesa per Federica Pellegrini : L'azzurro ha vinto dopo un'azione incontrastabile, Detti quinto. Secondo il norvegese Christiansen, terzo il francese Aubry

Federica Pellegrini per l'ottava volta in finale nei 200 stile : "Sono innamorata di questa distanza" : Federica Pellegrini è arrivata prima nella semifinale del mondiale sud coreano nei 200 stile libero e ora, per l’ottava volta, si ritrova a disputare una finale in questa categoria. Con 1 minuto 55 secondi e 14 decimi è risultata la più veloce davanti all’australiana, classe 2000, Ariarne Titmus. Per l’occasione la nuotatrice azzurra ha rilasciato un’intervista a “La Stampa”. La ...

