Federica Pellegrini è la regina del nuoto 

Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri : i più grandi vincitori seriali dello sport italiano contemporaneo : C’è chi vince una volta sola e chi lo fa a ripetizione. La maggior parte degli atleti reagisce ai successi con un inevitabile appagamento. Altri, invece, si nutrono dell’aroma inebriante della vittoria, a tal punto da non poterne più fare a meno. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri sono i più grandi vincitori seriali dello sport italiano contemporaneo. Gli ultimi cannibali, verrebbe da dire. Una stirpe in via di estinzione ...

Federica Pellegrini - la Divina Immortale che ferma il tempo : mito leggendario sposata con l’oro mondiale : Un mito che trascende qualsiasi epoca, una leggenda vivente che ha attraversato almeno tre ere biologiche, un’icona senza limiti che ha fermato il tempo, un pilastro monumentale che ha sconfitto l’avanzare dell’età e che ha ringiovanito la carta d’identità con un’operazione magica fuori da ogni logica, semplicemente una Divina rimasta sulla cresta dell’onda per quindici anni con una disinvoltura, una classe, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri campioni del mondo! Italia esaltante - si vola nel medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali: Italia, PIOVONO ORI! QUINTO POSTO 15.00: Si chiude qui, con due ori in più per la nazionale azzurra, targati Pellegrini e Paltrinieri, i due campioni straordinari di questa era del Nuoto Italiano, incredibili, irripetibili, la quarta giornata dei Mondiali di Gwangju. Domani giornata di “sacrico”: non ci saranno azzurri in finale e speriamo di trovarne ...

Federica Pellegrini : “Questo oro si chiama amore - amore in generale. Sono in estasi - è l’ultimo Mondiale” : “Questa medaglia si chiama amore“. Federica Pellegrini ha dato questo nome allo strepitoso oro conquistato oggi sui 200 stile libero ai Mondiali, la Divina ha fatto saltare il banco ancora una volta nella sua carriera monumentale. Uno show strepitoso di una leggenda vivente che per la quarta volta in carriera ha trionfato sulla sua distanza prediletta, a quasi 31 anni ha saputo ancora risplendere ed è riuscita a fare saltare il banco ...

Nuoto - quanti soldi hanno guadagnato Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri vincendo i Mondiali? Cifre basse per l’oro iridato : Giornata memorabile per lo sport italiano, Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini si sono laureati Campioni del Mondo: un micidiale uno-due inscenato a Gwangju (Corea del Sud), i nostri fuoriclasse hanno illuminato la scena e hanno conquistato due memorabili medaglie d’oro. La Divina ha difeso il titolo sui 200 stile libero, imponendosi per la quarta volta sulla distanza ed entrando sempre più nella leggenda del Nuoto. ...

Federica Pellegrini campionessa del mondo è una leggenda d’amore : In Corea del Sud Federica Pellegrini ha vinto l'oro nei 200 stile libero. La 'Divina' a quasi 31 anni ha conquistato l'undicesima medaglia in un Mondiale, la sesta d'oro, la quarta d'oro nei 200 stile. La Pellegrini è una leggenda dello sport, non solo quello italiano, e dopo aver intonato l'inno di Mameli ha detto: "Questa è una medaglia d'amore".Continua a leggere

Mondiali nuoto 2019 – Federica Pellegrini misteriosa a Gwangju - l’azzurra sorprende : “questa medaglia si chiama Amore” : Federica Pellegrini non smette mai di stupire: dopo l’oro nei 200 sl libero femminili la sorprendente affermazione Emozioni incredibili con Federica Pellegrini oggi a Gwangju: la Divina ha dimostrato di essere davvero infinita, confermandosi campionessa del mondo nei 200 stile libero. Dopo il successo di due anni fa a Budapest, l’azzurra ha conquistato anche oggi l’oro nella sua gara, con un finale di gara ...

Federica Pellegrini d'oro nei 200 stile libero - Paltrinieri campione del mondo e record europeo negli 800 : La Divina: «Sono al mio ultimo mondiale». Paltrinieri: «Proprio una bella gara», Detti quinto da campione in carica

Mondiali Nuoto - immensa Federica Pellegrini : medaglia d’oro nei 200 stile libero : Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini medaglie d’oro ai campionati del mondo di Gwangju. Il 24enne carpigiano si impone in 7’39″27 nuovo record europeo negli 800 sl. Alle sue spalle il norvegese Henrik Christiansen (7’41″28) e il francese David Aubry (7’42″08). Solo quinto il campione in carica Gabriele Detti (7’43″89), che cala dopo aver condotto nelle prime vasche. Federica Pellegrini ...

Federica Pellegrini nella leggenda - il palmares della Divina : sei ori Mondiali - un sigillo olimpico. Ha vinto ovunque! : Federica Pellegrini ha ritoccato il suo infinito palmares, la Divina si è laureata Campionessa del Mondo sui 200 metri stile libero e ha conquistato la medaglia d’oro iridata sulla distanza prediletta per la quarta volta in carriera. La veneta si è resa protagonista di uno show memorabile a Gwangju (Corea del Sud), ha sciorinato due vasche conclusive davvero di lusso ed è così riuscita a difendere il titolo vinto due anni fa a Budapest. A ...

VIDEO Federica Pellegrini - Mondiali 2019 : la gara dell’oro. 4° titolo per la Divina - leggenda vivente : Federica Pellegrini è sempre più leggendaria, un monumento vivente, un’icona indelebile, una fuoriclasse indiscutibile che a 31 anni ha saputo laurearsi Campionessa del Mondo per la quarta volta in carriera sugli amati 200 metri stile libero. La Divina è riuscita nell’impresa di difendere il titolo conquistato due anni fa a Budapest, oggi a Gwangju è stata semplicemente mitologica nella seconda parte di gara e ha messo in ginocchio ...

Mondiali di nuoto - strepitosa Federica Pellegrini : oro nei 200 stile libero : L’atleta azzurra: «Non ci credo ancora, ho fatto quello che ho voluto sentendomi come volevo»

Federica Pellegrini - Mondiali nuoto 2019 - “In acqua ho avuto sensazioni bellissime - il duro lavoro paga” : Federica Pellegrini è una campionessa. La nuotatrice veneta l’ha ricordato a tutti anche oggi, vincendo alla sua maniera la finale dei 200 stile libero donne ai Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud) alla sua maniera. Un tempo fantascientifico (1’54″22, primato italiano in tessuto) e una condotta di gara alla perfezione. Lo si era capito in semifinale che la condizione era ottima e, in barba alle tensioni e alle assenti, ...