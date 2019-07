Federica Pellegrini d' oro nei 200 stile libero | Paltrinieri campione del mondo e record

Campionati Mondiali di Nuoto : doppio oro - Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri nella gloria : Il doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e ...

Mondiali Nuoto - immensa Federica Pellegrini : medaglia d’oro nei 200 stile libero : Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini medaglie d’oro ai campionati del mondo di Gwangju. Il 24enne carpigiano si impone in 7’39″27 nuovo record europeo negli 800 sl. Alle sue spalle il norvegese Henrik Christiansen (7’41″28) e il francese David Aubry (7’42″08). Solo quinto il campione in carica Gabriele Detti (7’43″89), che cala dopo aver condotto nelle prime vasche. Federica Pellegrini ...

Federica Pellegrini nella leggenda - il palmares della Divina : sei ori Mondiali - un sigillo olimpico. Ha vinto ovunque! : Federica Pellegrini ha ritoccato il suo infinito palmares, la Divina si è laureata Campionessa del Mondo sui 200 metri stile libero e ha conquistato la medaglia d’oro iridata sulla distanza prediletta per la quarta volta in carriera. La veneta si è resa protagonista di uno show memorabile a Gwangju (Corea del Sud), ha sciorinato due vasche conclusive davvero di lusso ed è così riuscita a difendere il titolo vinto due anni fa a Budapest. A ...

Federica Pellegrini - Mondiali nuoto 2019 - “In acqua ho avuto sensazioni bellissime - il duro lavoro paga” : Federica Pellegrini è una campionessa. La nuotatrice veneta l’ha ricordato a tutti anche oggi, vincendo alla sua maniera la finale dei 200 stile libero donne ai Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud) alla sua maniera. Un tempo fantascientifico (1’54″22, primato italiano in tessuto) e una condotta di gara alla perfezione. Lo si era capito in semifinale che la condizione era ottima e, in barba alle tensioni e alle assenti, ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini - SEI LA PIU’ GRANDE! Regina infinita dei 200 sl - campionessa del mondo! : Federica Pellegrini è una leggenda immortale. Una creatura meravigliosa che ha valicato i confini del tempo. A quasi 31 anni la fuoriclasse di Spinea è campionessa del mondo dei 200 sl per la quarta volta in carriera. Da Montreal 2005 a Gwangju 2019 ha disputato otto finali nelle quattro vasche, salendo sempre sul podio: un record assoluto ed ineguagliabile. Da tre lustri la Divina si conferma la Regina indiscussa della specialità, riesce ad ...

Mondiali - Federica Pellegrini vince la medaglia d'oro nei 200 stile libero : Federica Pellegrini ha vinto per la quarta volta in carriera il titolo mondiale nei 200 stile libero, la gara di cui è stata dominatrice per anni, a Gwangju in Corea del Sud. La campionessa veneta è scoppiata in lacrime di gioia al termine della gara: "Il mio ultimo mondiale, il lavoro paga. Avevo deciso di fare la gara solo dopo i Settecolli e me la stavo facendo sotto. Sono davvero felice". La campionessa italiana, ...

Nuoto : doppio oro - Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri nella gloria : Federica Pellegrini, ancora una volta oro nei 200 stile libero. In Corea del Sud il quarto titolo mondiale, un capolavoro. Un Gregorio Paltrinieri perfetto ha vinto per la prima volta nella sua carriera, già ricchissima, gli 800 stile libero al Mondiale di Nuoto. L’olimpionico ha rotto la barriera dei 7 minuti e 40 secondi col record europeo. Gabriele Detti, campione uscente, perde lo scettro di Budapest, ma il titolo resta azzurro. LEGGI ...