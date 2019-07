FaceApp aggiunge un nuovo filtro gratuito “Cool Old” e avvisa gli utenti del caricamento

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Da ora in poi al primo avvio diverrà visualizzato un messaggio chel'utente del fatto che ogni foto selezionata verrà caricata sui loro server per l'elaborazione delle immagini e la trasformazione del volto. Con l'ultimo aggiornamento è stato aggiunto un"Cool Old" che genera una variante invecchiata del soggetto teoricamente migliore rispetto a quanto ottenibile con il"Old" standard. L'articoloun“Cool Old” eglideldelle foto sul cloud proviene da TuttoAndroid.

mfpellegrini : Face App utilizza strumenti e tecnologie di Intelligenza Artificiale per applicare un filtro che ti invecchia, ti a… -