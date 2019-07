F1 | quanti soldi spendono le scuderie? Tutti gli investimenti per il Mondiale | Mercedes e

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019)costa disputare undi Formula Uno? Quanto investono leper partecipare al campionato della massima categoria automobilistica? Quali sono le spese per un’intera stagione ai massimi livelli? Classiche domande a cui gli appassionati cercano di dare una risposta e, come da tradizione estiva, la classifica dei budget è in grado di soddisfare qualsiasi curiosità. La tabella, pubblicata oggi da it.motorsport.com, è stata stilata prendendo in considerazione le varie indiscrezioni raccolte nel paddock. Non ci sono clamorose sorprese:e Ferrari investono circa 450 milioni di dollari (circa 405 milioni di euro), le Frecce d’Argento stanno dominando il campionato mentre ispese dal Cavallino Rampante non stanno producendo i risultati sperati. In scia ai due top team si trova la Red Bull (380 milioni di dollari) mentre Renault (280) e McLaren ...

