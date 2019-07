Estate | in Italia circa 400 annegamenti l’anno | 60mila i salvataggi

Leonardo da Vinci - l’Italia celebra il genio. Ecco un’alternativa ai musei per quest’Estate : Nell’anno di Leonardo si sono moltiplicate mostre, convegni, celebrazioni. Nell’entusiasmo e nella superficialità, come ricorderete, un giornalista francese ha persino attribuito la nazionalità transalpina al genio universale di Vinci. A parte le mostre mirate a celebrare il Genio, sarebbe anche utile – e un suggerimento per le prossime vacanze estive – un’immersione nei luoghi leonardeschi, già di per sé incantati, iniziando ...

Nuova ondata di caldo in Italia ed Europa : la più potente dell’Estate : Nuova ondata di caldo in Italia ed Europa: la più potente dell’estate Dovrebbe durare una settimana. A provocarla un anticiclone proveniente dall’Africa. Saranno colpite soprattutto Francia, Spagna e Inghilterra. Le temperature raggiungeranno i 41 gradi. Le temperature in Italia inizieranno a salire proprio con l'inizio della Nuova settimana. Ma la fase più acuta è attesa soprattutto tra martedì 23 e mercoledì 24. Le zone ...

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam - l’Estate italiana da marito e moglie : Charlotte Casiraghi, l'estate inizia in barcaCharlotte Casiraghi, l'estate inizia in barcaCharlotte Casiraghi, l'estate inizia in barcaCharlotte Casiraghi, l'estate inizia in barcaCharlotte Casiraghi, l'estate inizia in barcaCharlotte Casiraghi, l'estate inizia in barcaCharlotte Casiraghi, l'estate inizia in barcaCharlotte Casiraghi, l'estate inizia in barcaCharlotte Casiraghi, l'estate inizia in barcaLe estati dei Casiraghi hanno sempre una ...

Turismo - è un’Estate da record per l’Italia nonostante il maltempo : boom di turisti stranieri - ecco la classifica delle località più gettonate : Sarà un’estate da record per il Turismo in Italia nonostante il forte maltempo che ha pesantemente condizionato il mese di Luglio. Da luglio a settembre sono infatti previste 206 milioni di presenze (+1,9 mln sul 2018), per una spesa complessiva di 38 miliardi di euro tenendo conto di tutte le componenti del Turismo: ricettività, ristorazione, acquisti, trasporti, esperienze. Lo rileva un’indagine condotta da Cna Turismo e commercio ...

Meteo - la pazza Estate dell’Italia : neve di Luglio al Nord - incendi in Sardegna e allerta al Sud nelle prossime ore : L’Estate 2019 non si sta di certo rivelando monotona sull’Italia dal punto di vista Meteorologico. Se credevamo di averle già viste tutte con l’ondata di caldo estrema di fine giugno e la violenta ondata di maltempo della scorsa settimana, ci sbagliavamo. Oggi, 15 Luglio, è tornata la neve in montagna e nei prossimi giorni è previsto il passaggio di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa, che porterà aria fredda e marcatamente ...

Estate 2019 : le vacanze italiane sempre più all’insegna del buon cibo : Anche se la scusa ufficiale è la ricerca del relax, le nuove vacanze come le intendono gli italiani non sono più quelle di una volta, dove lunghi momenti di riposo erano intervallati con un minimo di attività motoria e cene pantagrueliche da far invidia ad un banchetto di nozze. Oggi, complici forse i social, dove amiamo mostrarci al meglio, grazie inoltre ad una maggiore informazione supportata anche da aziende fra le quali Nestlé, che da ...

Meteo - l’Estate va in tilt : piogge e grandine pronti a colpire l’Italia : l’estate va in tilt. Una nuova perturbazione pronta a colpire l’Italia. Dopo la grandine e le piogge dei giorni scorsi che hanno flagellato la costa adriatica. Il maltempo prende in contropiede luglio. In arrivo un’insolita perturbazione estiva con nubifragi, forti temporali e anche neve sulle Alpi. A riferirlo è Andrea Vuolo di 3bMeteo.com sottolineando che «un vortice ciclonico proveniente dall’Europa centrale causerà il transito ...

Allerta Meteo - fiondata fredda sull’Italia in piena Estate : il maltempo si concentra al Sud - nubifragi - tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...

Massimo Recalcati mattatore dell'Estate italiana con il suo 'Lessico amoroso' : La terrazza di Villa Fondi, grandangolo di bellezza, la sera di venerdì 12 luglio era piena come i tornanti di Colle Finestra al Giro d’Italia. Tutti aspettavano Massimo Recalcati, psicoanalista lacaniano della prima ora, che tornava nella cittadina costiera per una lectio magistralis sul tema “Lessico amoroso”, libro Feltrinelli e programma televisivo seguitissimo su Rai 3. Prima dell’evento abbiamo in esclusiva avuto la possibilità di fargli ...

Estate flagellata dal Maltempo : ma l’85% degli italiani parte per le vacanze nonostante li meteo avverso : Il tempo ‘pazzo’ dell’Estate 2019 non fa cambiare idea alla maggior parte degli italiani pronti a partire e che mesi fa, quando hanno prenotato viaggi e villeggiature, speravano in un meteo migliore. Secondo quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè, non cambia la propria decisione di partire anche in caso di previsioni sfavorevoli l’85% dei vacanzieri che consulta il meteo prima di mettersi in viaggio per le vacanze estive. ...

Vino straniero inacidito trattato con concime e venduto come DOC e IGT italiano : arrEstate 41 persone in una maxi operazione dei carabinieri : Nella giornata di ieri, giovedì 11 luglio, il NAS carabinieri di Lecce e l’ICQRF Unità Investigativa Centrale di Roma, con i militari dei Comandi Provinciali di Lecce, Brindisi, degli altri competenti per territorio (Salerno, Napoli, Roma, Caserta, Chieti) e collaborati da molteplici NAS, nonché ispettori degli Uffici territoriali dell’ICQRF, supportati dall’alto da un velivolo del 6° Nucleo Elicotteri carabinieri di Bari, hanno dato esecuzione ...

Italia flagellata dal maltempo in piena Estate - esperto meteo del Cnr a MeteoWeb : “clima sempre più tropicale - necessario adattarsi” : Gli eventi meteorologici estremi che stanno interessando l’Italia in queste ore preoccupano non solo per i danni e gli effetti immediati, ma soprattutto sul lungo termine perchè stonano di gran lunga con quella che era una volta la classica, mite e gradevole estate Mediterranea. Se gli addetti ai lavori erano già preparati a questo tipo di fenomeni, un po’ meno lo era la popolazione tanto che i risultati sono sotto gli occhi di ...

Estate : ansia da costume - un italiano su 2 preferisce non mostrare il fisico : Sole, mare e ansia da costume. Per molti connazionali lo specchio è un nemico e l’idea di affrontare le vacanze in bikini è ansiogena. Tanto che, secondo un’indagine, a boicottare la spiaggia per non doversi mostrare senza vestiti è più di un italiano su due. Un connazionale su tre dichiara inoltre di sentirsi a disagio con il proprio corpo, mentre per due su tre il peso diventa un problema di autostima. Dover infilare il costume ...

L'Estate è già in crisi : maltempo in arrivo in tutta Italia : Giorgia Baroncini A partire dal weekend il Paese sarà interessato da correnti instabili in discesa dalla Russia che provocheranno un peggioramento delle condizioni meteo. Il caldo torna ad agosto È già tempo di mettere via la crema solare. Almeno per qualche settimana. Dopo le ondate di caldo africano che hanno interessato il Paese a giugno, ora sono arrivati temporali violenti, grandinate eccezionali e tornado. Secondo gli esperti ...