Estate | adolescenti in vacanza sui social | come frenare la cyberdipendenza

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Insì, ma sempre connessi. Non importa che ci trovi al mare o in montagna: l’attività preferita per gliè essere in Rete, in particolare sui. Basta guardarsi intorno per vedere i giovanissimi sotto l’ombrellone, sul lettino o addirittura sul materassino armati di smartphone o tablet, che si sfogliano le pagine deinetwork e si scattano foto da postare. Dallo svago alla, il rischio è che ansia e malessere prendano il sopravvento, si perdano ore di sonno e cresca l’irritabilità. “L’utilizzo della Rete nella vita di tutti i giorni è ormai sempre più inevitabile e automatico“, dice all’AdnKronos Salute Eleonora Iacobelli, psicologa, vicepresidente Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico) e responsabile trainer del centro Bioequilibrium. “Il modo di vivere l’infanzia e ...

OratorioNembro : Campo Estivo Adolescenti 2019 alla scoperta della Puglia. Una terra che insegna l’arte dell’incontro. #estate… - 69conigli : Niente sesso, ci siamo “ritirati” – l’estate è un incubo per gli “hikikomori”, gli adolescenti che non si identific… -