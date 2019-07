Estadio Deportivo | “Il Betis vuole Milik”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il mercato riserva sempre clamorose novità, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, sembra che Arek Milik abbiamo un accordo con il, apre in prima pagina con la notizia che ilSiviglia è piombato in modo forte su Arek Milik. “Accordo già raggiunto dalcol calciatore in inverno anche se il Napoli noncederlo”. Una possibilità che appare lontana dopo le dichiarazioni del presidente De Laurentiis che ha parlato chiaramente di un possibile acquisto che con il polacco vada a rinforzare il reparto offensivo del Napoli. Eppure ilnon è nuovo per Milik. Già nel maggio 2016, quando poi il Napoli lo acquistò dall’Ajax, il club di Siviglia aveva fatto il nome dell’attaccante polacco. L'articolo: “IlMilik” ilNapolista.

