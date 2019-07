Elsinore | gioco che unisce l' Amleto di Shakespeare con i loop temporali | è disponibile su

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Vi siete mai chiesti come sarebbe und'avventura basato su, ma dal punto di vista dell'eroina invece del suo personaggio principale? Lo studio Golden Glitch crea questa premessa con il suodi avventura punta e clicca, che segue le cronache della protagonista, Ofelia, ed è ambientato nel mondo di.In una notte d'estate, Ofelia si risveglia da una visione terribile: tra quattro giorni, tutti nel castello disaranno morti. Ancora peggio, la nostra eroina viene gettata in untemporale da cui non può fuggire. Costretta a rivivere più e più volte gli stessi quattro giorni, Ofelia decide di fare tutto ciò che è in suo potere per cambiare il futuro.Gli abitanti diavranno tutti una propria vita e starà ad Ofelia cercare di cambiare le loro abitudini in modo da stravolgere questo ciclo continuo che si ripete. Come ci si aspetterebbe ...

