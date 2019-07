Elisabetta II ha nominato Johnson primo ministro

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Borise' giunto alle 16 circa (pra italiana) a Buckingham Palace per ricevere dalla regina l'incarico formale di nuovobritannico. Il neo leader Tory, subentra alla 66enne collega di partito Theresa May. E così ora, il 55enne paladino della Brexit, è ufficialmente il premier numero 14 accolto dalla 93enneII negli oltre 67 anni del suo lungo regno. Ilfu Winston Churchill, in una lista che comprende da oggi 12 uomini e due donne. L'arrivo dia palazzo e' stato accolto anche dalla protesta di un drappello di manifestanti, in particolare attivisti di Greenpeace, che la polizia ha rapidamente allontanato, impedendo loro di fermare il corteo del premier entrante.Prima del passaggio formale di consegne, si sono dimessi come preannunciato alcuni ministri del governo May considerati piu' moderati di Borise contrari all'ipotesi (che ...

