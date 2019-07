Ecco le novità dell’ultimo aggiornamento di Samsung Galaxy Watch Active con One UI 1 2

Google Foto aggiunge una novità molto attesa : Ecco le anteprime video nella scheda principale : L'ultima funzionalità per il client Android di Google Foto riguarda un'anteprima video in diretta nella scheda principale "Foto". La versione 4.20 dell'app rilasciata la scorsa settimana, aggiunge anteprime live mentre si scorre la cronologia nel feed "Foto". L'articolo Google Foto aggiunge una novità molto attesa: ecco le anteprime video nella scheda principale proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp - novità per le note vocali : Ecco quali : novità in arrivo su Whatsapp per tutti coloro che solitamente ascoltano le note vocali sullo smartphone

Ecco le novità Wind in arrivo domani e il possibile regalo WinDay di martedì : Lunedì 23 luglio Wind aggiornerà il listino di smartphone inclusi nel proprio portafoglio e tra le novità troviamo il mini smartphone Palm e Alcatel 3

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : accordo Lega-M5S - Ecco le novità : Lega e Movimento 5 Stelle hanno raggiunto un accordo in merito alla spinosa questione riguardante l’autonomia differenziata, secondo quanto richiesto, in particolare, dalle regioni Lombardia e Veneto. I docenti continueranno ad essere assunti dallo Stato e non dalle regioni, questa è senza dubbio uno degli aspetti più importanti dell’accordo: non avremo, quindi, le assunzioni da parte delle Regioni, così come non ci saranno concorsi ...

YouTube Music ora è quasi perfetto con l'aggiunta di queste novità : Ecco le nuove funzioni : YouTube Music introduce la transizione senza interruzioni dalla modalità video a solo audio e viceversa per i video Musicali e sta testando il riposizionamento dello strumento di ricerca nella barra inferiore dell'interfaccia.

Affamati di novità? Ecco le ultime da Samsung Galaxy Note 10 - Galaxy M30s e Huawei Mate 30 Lite : Ecco gli ultimi dettagli trapelati su Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy M30s e Huawei Mate 30 Lite, da colorati render alle caratteristiche tecniche.

Samsung - Huawei - HONOR - BQ - OnePlus e Mobvoi aggiornano molti loro dispositivi : Ecco le novità : Ci sono dei nuovi aggiornamenti, i cui roll out sono già partiti, in distribuzione per diversi dispositivi, fra cui smartphone, tablet e smartwatch, che aggiungono piccolissime novità.

Patent box 2019 : novità nel Decreto Crescita - Ecco cosa cambia : Patent box 2019: novità nel Decreto Crescita, ecco cosa cambia Ci sono delle importanti novità sul Patent Box 2019, determinate dal recente Decreto Crescita, che ha apportato alcune modifiche da conoscere. Ma cos’è il Patent Box e come funziona? Prendendo a riferimento la guida del Mise, il “Decreto Patent Box prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti ...

Pamela Prati - dopo lo scandalo la novità : Ecco dove potrete scoprire che volto ha Mark Caltagirone : Capito, Pamela Prati? Il cosiddetto Prati-gate, costruito per mesi a regola d'arte, non diventerà solo come già annunciato un libro, che sarà scritto da Eliana Michelazzo, ma anche un film. O per essere più precisi un corto. A dare la notizia è il regista Gianni Ippoliti alla rivista Novella 2000 :

Juventus solo su PES - cosa cambia per FIFA 20? Da Ultimate Team ai giocatori presenti : Ecco tutte le novità : La Juventus sarà solo su PES per i prossimi 3 anni: ecco cosa cambierà in FIFA 20 tra Ultimate Team e dettagli relativi al club bianconero Come ogni anno, l’estate calcistica non è solo teatro delle trattative di calciomercato, ma anche la stagione dei duelli tra FIFA e PES per convincere i videogiocatori amanti del calcio ad acquistare un titolo piuttosto che l’altro. Quest’anno PES ha piazzato un gran colpo in vista dell’uscita del ...

Twitter cambia stile : Ecco tutte le novità in arrivo sul web : Twitter (Getty Images) Twitter continua il suo restyling con nuove funzionalità e la modalità scura anche sulla versione web. Il social network sta testando, dall’inizio dell’anno, una nuova versione per il sito web desktop e sembra essere finalmente giunto a una versione definitiva, rilasciata il 15 luglio negli Stati Uniti. L’aggiornamento di Twitter semplifica la navigazione con una nuova barra laterale di sinistra ampliata, che indirizza ...

Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto : Ecco la beta europea e le novità dell'interfaccia : L'aggiornamento europeo ad Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto. La beta è già disponibile per il download e pare già a buon punto con tante novità estetiche, funzioni e gesture.

Ecco le novità di Vodafone per l'acquisto a rate di V-Pet Tracker e di alcuni tablet Android con offerta solo dati : La stagione più calda dell'anno è ormai entrata nel vivo e Vodafone ha deciso di lanciare alcune iniziative per viverla al meglio.