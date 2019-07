Fonte : agi

(Di mercoledì 24 luglio 2019) "Firmatooltre 10ildeie deidel Servizioo nazionale". Lo ha annunciato la Fp Cgil nazionale, postando la foto della firma del rinnovo delche riguarda 130 mila professionisti della Sanità. L'intesa prevede 200 euro lordi di aumento medio mensile. "Abbiamo raggiunto,, risultati economici e normativi che segnano un solco condi assenza contrattuale". Lo ha sottolineato Andrea Filippi, segretario nazionale FpCgil, commentando l'intesa per il rinnovo del. ‘Abbiamo raggiunto,, risultati economici e normativi che segnano un solco condi assenza contrattuale'. Il giudizio positivo di Andrea Filippi, segretario nazionale @FpCgilNazionaleSsn, sull'intesa per il rinnovo del. #CiSiamo pic.twitter.com/yywPOwPxge — Fp Cgil(@fpcgil) July 24, 2019 ...

Ugatarta : RT @Agenzia_Italia: È stato rinnovato dopo 10 anni il contratto di medici e dirigenti sanitari - Agenzia_Italia : È stato rinnovato dopo 10 anni il contratto di medici e dirigenti sanitari - MoviesBookIT : Sebbene in Italia siamo ancora in attesa di vedere la prima stagione, #DoomPatrol ha riscosso un buon successo in p… -