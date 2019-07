E ora la Gronda Dopo il sì alla Tav la Lega punta al bis sui 5 stelle

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Fretta non c’è perché - spiega a Huffpost Riccardo Molinari, il capogruppo dellaCamera - “oggi festeggiamo il giorno in cui il governo ha detto in aula che la Tav si farà, ma è chiaro che abbiamo già in mente qual è il prossimo obiettivo”. La scena che fotografa il tutto è questa: Giuseppe Conte nell’emiciclo di Montecitorio a dare legittimazione politica, volto e parole al sì per la Torino-Lione, i lunghi applausi dei leghisti, i musi lunghi dei deputati 5. Qualcuno tra le fila del Movimento non regge il colpo: come l’invitato a una festa non gradita ma obbligata, lascia l’aula. Perché la trappola in cui si ritrova il Movimento,una vita politica a dire che la Tav non si farà mai, genera imbarazzo, delusione, rabbia. Sensazioni, rischi, impatti politici ...

