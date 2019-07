È morto anche il secondo bimbo dell' incidente di Alcamo 

Fonte : agi

(Di mercoledì 24 luglio 2019) E'a causae gravi lesioni cerebrali Antonino Provenzano di 9 anni, vittimaallo svincolo di Alcamo Est sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo in cui perse la vitail fratello Francesco di 13 anni. Il piccolo era ricoverato al reparto neurorianimazione'ospedale Villa Sofia di Palermo dalla serae nel tardo pomeriggio i medici ne hanno constatato l'arresto cardiaco a causa dei gravi danni cerebrali riportati in seguito all'impatto. Sull'episodio la procura di Trapani (aggiunto Maurizio Agnello, sostituto Matteo Delpini) ha aperto un fascicolo di indagine su Fabio Provenzano, padre dei due, adesso indagato per omicidio stradale con l'aggravante di aver commesso il fatto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo - tuttora ricoverato al Villa Sofia di Palermo - è risultato positivo al drug-test per aver assunto cocaina. La sera ...

