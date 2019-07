È la Cina il quarto protagonista della nuova guerra fredda

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il lungo intervento di Lucia Annunziata sulla “manina tedesca” che potrebbe esserci dietro l’imboscata tesa agli uomini di Matteo Salvini a Mosca è molto istruttivo, sia perché sposta l’asse dei nostri interessi su un perimetro molto più ampio, internazionale, sia perché allinea fatti e coincidenze davvero sorprendenti. A prima vista però mi sembra che esso sia troppo legato, come il direttore ammette esplicitamente, a stilemi e alleanze propri”. Ne è controprova, a mio avviso, l’assenza dal discorso (che si impernia su Russia, America ed Europa) di une importantegeopolitica in atto: la. Il gigante asiatico, come è noto, lungi dal vivere in uno splendido (visti i dati economici) isolamento, è ormai un player di primo piano in ...

