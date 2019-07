'Drug wash', arresti nel Foggiano

Dall'alba è in corso, in provincia di Foggia, una operazione antidroga da parte di carabinieri e finanzieri. Gli investigatori stanno eseguendo diverse ordinanze di custodia e perquisizioni con l'impiego di un centinaio di uomini dei reparti specializzati delle Forze dell'Ordine. Smantellato un sodalizio criminale radicato a Lucera ma spintosi fino al vicino Molise. Il nome convenzionale dell'indagine in questione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è "".(Di mercoledì 24 luglio 2019)