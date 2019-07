Donna gelosa spacca il tablet sulla testa del fidanzato

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Rosa Scognamiglio Una scenata di gelosia in piena regola. Unahato ildel"perché guardava le altre donne" mentre era in volo verso Los Angeles. Il video diventa virale su You Tube in pochissimo temporompe il portatiledel"perché guarda le altre". La notizia giunge dritta dritta dagli States e racconta di una scenata di gelosia avvenuta su un volo per Los Angeles. La sfuriata è stata ripresa da alcuni passeggeri dell'areo che hanno assistito divertiti all'accaduto. Il video è diventato virale nel giro di poche ore. “Vuoi guardare le altre? E, allora, fottiti...”. E sbam! Gli hato il. Non è riuscita a contenere un devastante sentimento di gelosia la protagonista del video che sta facendo impazzire il web in questi giorni. Una, alta e procace, ha aggredito il...

