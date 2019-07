Diretta Juventus Inter Streaming video Sportitalia | derby d' Italia nella ICC 2019

ICC - Juventus-Inter del 24 luglio : Diretta televisiva e streaming sul canale Sport Italia : Proseguono gli appuntamenti con il calcio estivo che vedono protagoniste le nostre squadre a poche settimane ormai dal ritorno del campionato di Serie A. Domani, mercoledì 24 luglio, è in programma il match tra Juventus e Inter, valido per l'International Champions Cup che si sta disputando proprio in queste settimane. Una sfida decisamente molto attesa dai tifosi delle due squadre, che sarà anche una sorta di prova per testare gli schieramenti ...

Diretta Juventus Tottenham/ Streaming video tv : ICC 2019 - che sfida agli Spurs! : Diretta Juventus Tottenham ICC 2019 Streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, amichevole di lusso. La Diretta tv di Juventus Tottenham sarà disponibile su Sportitalia, che ha acquistato i diritti di tutta la International Champions Cup 2019. Dobbiamo segnalare che il canale non è più disponibile sul satellite e dunque l’appuntamento sarà esclusivamente al canale numero 60 in chiaro. Resta ...

De Ligt conferenza stampa Juventus/ Diretta streaming video e tv - presentazione live : De Ligt conferenza stampa Juventus, Diretta streaming video e tv: la presentazione del difensore olandese, nuovo colpo per la squadra bianconera.

AARON RAMSEY - CONFERENZA STAMPA JUVENTUS/ Diretta streaming : 'Non so se sarò in Asia' : AARON RAMSEY-JUVENTUS, la CONFERENZA STAMPA in Diretta streaming e video alle ore 14.30: presentazione del gallese nuovo calciatore bianconero.

Calendario amichevoli Juventus 2019 : date - orari tv e Diretta streaming : Calendario amichevoli Juventus 2019: date, orari tv e diretta streaming La nuova stagione è appena iniziata e la nuova Juventus di Maurizio Sarri è pronta a tornare in campo per il raduno. Successivamente, la rosa bianconerà partirà per disputare l’ormai nota International Champions Cup, che li vedrà impegnati in tre amichevoli di prestigio. Ecco di seguito le date del ritiro e delle amichevoli che vedranno impegnata la Vecchia Signora ...

Presentazione Rabiot alla Juventus/ Diretta streaming video : 'Sono una mezzala' : Presentazione Rabiot alla Juventus, Diretta streaming video su JuventusTv e su Facebook. Il centrocampista francese entra all'Allianz Stadium

