Diletta Leotta | Daniele Scardina? Il mio unico e vero amore è il lavoro

Diletta Leotta - il flirt con Daniele Scardina : cosa dice la conduttrice : Diletta Leotta e il flirt con il pugile Daniele Scardina: cosa dice la conduttrice al riguardo Era stato il settimanale Spy a lanciare lo scoop su Diletta Leotta e il flirt con il pugile Daniele Scardina. Anzi, la conduttrice era stata paparazzata all’uscita di un noto locale di Ibiza accanto al tatuatissimo campione di IBF […] L'articolo Diletta Leotta, il flirt con Daniele Scardina: cosa dice la conduttrice proviene da Gossip e Tv.

Diletta Leotta non rinuncia mai al suo allenamento : sexy workout a bordo piscina con… disturbatori [VIDEO] : Diletta Leotta non si ferma mai: duro allenamento a bordo piscina anche dal Giffoni Film Festival Diletta Leotta non si ferma mai: la giornalista siciliana sa bene che “chi bella vuole apparire, qualche pena deve soffrire”. La bella presentatrice, ospite del Giffoni Film Festival, spesso aggiorna i suoi follower su Instagram con le sue sessioni di allenamento. Non potevano dunque mancare i video, sexy e faticosi, dal Giffoni. ...

Diletta Leotta in versione sexy operaia fa impazzire il web - : Sandra Rondini In posa sexy con tanto di casco protettivo e piccone, Diletta Leotta posa davanti alla sua casa in piena ristrutturazione mentre i suoi ammiratori si scatenano nei commenti, regalandole migliaia di like e visualizzazioni Super sexy, in body giallo aderente e jeans bianchi che lasciano poco spazio all’immaginazione, Diletta Leotta fa impazzire i social nella sua personalissima tenuta da operaia mentre, con casco ...

Diletta Leotta : il rapporto con D’Amico e Clerici e la scelta su Scardinia : In che rapporti è Diletta Leotta con Ilaria D’Amico e Antonella Clerici? E con Scardina? Parla la conduttrice Diletta Leotta è uno dei personaggi televisivi che durante gli ultimi anni hanno fatto molto parlare di sé. La giovane conduttrice, infatti, è spesso finita al centro dei pettegolezzi un po’ grazie al suo invidiabile aspetto fisico […] L'articolo Diletta Leotta: il rapporto con D’Amico e Clerici e la scelta su ...

Diletta LEOTTA/ 'Con Antonella Clerici rapporto meraviglioso. Ilaria D'Amico...' : DILETTA LEOTTA protagonista dell'estate 2019 tra gossip e nuovi impegni. Intervistata da 'Il Giornale':'Se ho ricevuto proposte indecenti? Dico che...'

Diletta Leotta : "Dopo il calcio - il pop. Scendo in campo col rap e i tormentoni" - : Paolo Giordano Quest'estate la conduttrice si dà alla musica «Il mio primo concerto? Vasco sotto gli idranti» Prego, si accomodi. Diletta Leotta si è presa una vacanza dal calcio per entrare nella musica in tv perché lunedì al venerdì conduce con Daniele Battaglia W Radio Playa. Fascia oraria per intenditori perché alle 14 negli anni Ottanta andavano in onda Discoring o Deejay Television, veri classici. «Da ragazzina ascoltavo gli ...

Daniele Scardina - le prime parole su Diletta Leotta dopo le foto del bacio : “Diletta? Scrivi no comment. Non rispondo a nessuno”. Così Daniele Scardina, pugile soprannominato King Toretto, risponde dopo le foto del bacio con Diletta Leotta quando gliene viene chiesto conto in un’intervista per la Gazzetta dello sport. Il pugile però poi si sbottona un po’ di più sulla questione che riempie i rotocalchi: “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è? Diletta è venuta a ...

Diletta Leotta sfoggia un generoso décolleté su Instragram e i fan vanno in tilt : Diletta Leotta fa impazzire i propri fan con una nuova foto su Instagram che fa il pieno di “cuoricini” sul social network più in voga del momento. La bella conduttrice di DAZN, appena tornata single dopo la fine della sua storia con l’ex dirigente di Sky Matteo Mammì, è tornata a far parlare di sé per il presunto flirt con il pugile Daniele Scardina. La foto che mostra il generoso décolleté della bella sicialiana è stato molto apprezzato dai ...

Daniele Scardina - le prime parole su Diletta Leotta dopo le foto del bacio : “Diletta? Scrivi no comment. Non rispondo a nessuno”. Così Daniele Scardina, pugile soprannominato King Toretto, risponde dopo le foto del bacio con Diletta Leotta quando gliene viene chiesto conto in un’intervista per la Gazzetta dello sport. Il pugile però poi si sbottona un po’ di più sulla questione che riempie i rotocalchi: “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è? Diletta è venuta a ...

Daniele Scardina : "Diletta Leotta è un'amica speciale" : Un'estate d'amore o di semplice amicizia? Da giorni si parla di un possibile flirt tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina. I due sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi, la scorsa settimana, ma il 27enne King Toretto, nato a Rozzano, Milano, ha voluto fare alcune precisazioni in merito dalle pagine della Gazzetta dello Sport.Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è?! Diletta è venuta a presentare un mio incontro ...

Daniele Scardina frena i gossip su Diletta Leotta : 'Sono single - è un'amica speciale' : Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno insieme? Da quando sono stati paparazzati a Ibiza tra passeggiate romantiche e baci in barca, i due sono stati considerati dagli appassionati di gossip una delle coppie più "bollenti" dell'estate. Interpellato da un giornalista sportivo sul suo chiacchierato legame con la conduttrice di Dazn, il pugile della IBF ha fatto sapere di non essere fidanzato con lei ma di considerarla per ora solo un'amica ...

King Toretto e Diletta Leotta - Daniele Scardina : “Si - è una amica speciale” : A "La Gazzetta dello Sport" Daniele Scardina, alias King Toretto, astro nascente della boxe italiana, conferma il legame con Diletta Leotta. Sulle prime, schiva le domande: "No comment, non scrivere niente" poi si apre: "Sono single, che male c'è? Diletta è una mia amica speciale, l'ho conosciuta tramite amici".Continua a leggere

Sono single - lei è un'amica speciale! Daniele Scardina commenta il flirt con Diletta Leotta : Diletta Leotta e Daniele Scardina Sono una delle coppie che stanno maggiormente facendo discutere in questa calda estate italiana. I due Sono stati avvistati a Ibiza in atteggiamenti molto intimi ed è esploso il gossip. La storia raccontata dal pugile sulle pagine de La Gazzetta dello Sport sembra essere tutt'altra e chi sognava già la relazione romantica dovrà ricredersi. Il pugile ha dimostrato di avere un'ottima guardia, oltre che ...

Diletta Leotta gossip - parla il pugile Daniele Scardina : “Un’amica speciale” : Diletta Leotta gossip, la conduttrice è davvero fidanzata con il pugile Daniele Scardina? Ora parla lui A dare la notizia di un flirt in corso per la bella conduttrice Diletta Leotta ci aveva pensato il settimanale Spy, il quale, nel numero in edicola la scorsa settimana, aveva paparazzato la neo single Diletta in atteggiamenti affettuosi […] L'articolo Diletta Leotta gossip, parla il pugile Daniele Scardina: “Un’amica ...