Diamond Casinò in GTA Online | dove trovare le 54 carte da gioco segrete

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Ilin GTAha finalmente aperto i battenti. Nella giornata di ieri, 23 luglio, gli sviluppatori di Rockstar Games hanno infatti rilasciato un corposo aggiornamento su PC, PlayStation 4 e Xbox One per la celebre e giocatissima modalità multiplayer di Grand Theft Auto 5. Aggiornamento atteso da tempo da tutti i "criminali" in erba impegnati tra le strade di Los Santos, e che va per l'appunto ad introdurre un resort tra le valli di Vinewood in cui i giocatori possono darsi ad una vita di lusso sfrenato. amazon box="B00KXX4UV4" Tra poker, slot machine, roulette e centro benessere, ilin GTAnon va solo ad espandere le tante attività già disponibili nel video, ma anche ad introdurre nuove missioni per la storia e diversi gadget e oggetti speciali, elargiti dalla "R stellata" a tutti coloro che si approcceranno all'espansione fino al ...

