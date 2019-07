Di Maio | una risoluzione contro la Tav per lavarsi la coscienza

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Inizia una corsail tempo. Una corsa che ha come unico obiettivo quello di salvare la faccia e sedare le proteste con un voto parlamentare che metta per iscritto che il Movimento 5 Stelle èla Tav a differenza di tutti gli altri partiti.L’amorezza è nell’aria, i parlamentari piemontesi scoppiano in lacrime, la fuga degli attivisti di Torino è ormai nei fatti e nei post. Così Luigi Diè costretto a mettere una pezza per far dimenticare il prima possibile il pasticcio sull’Alta velocità Torino-Lione e quel sì, così diretto, pronunciato dal premier Giuseppe Conte su Facebook.Il capo politico appare in un videomessaggio al termine di una giornata tra le più complicate. Fa vedere che anche lui rimane contrario alla Tav nonostante sia il suo governo a portare avanti l’opera. Addirittura ...

