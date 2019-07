Delitto Macchi | Stefano Binda assolto in appello | «Non ho uccisa Lidia» La sorella

Delitto Macchi - ribaltata la sentenza in Appello : Stefano Binda assolto : La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha assolto Stefano Binda, il 51enne imputato per l’omicidio di Lidia Macchi, la studentessa di 21 anni uccisa nel gennaio 1987, in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. I giudici hanno respinto la richiesta del sostituto pg Gemma Gualdi, che aveva proposto di confermare la sentenza di carcere a vita inflitta in primo grado a Varese. sentenza che è stata ribaltata.“Credo che ...

Delitto Macchi - in Appello ribaltato il primo grado : Binda dall'ergastolo all'assoluzione : La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha assolto Stefano Binda, il 51enne imputato per l'omicidio di Lidia Macchi, la studentessa di 21 anni uccisa nel gennaio 1987 in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. Il Delitto, quindi, resta irrisolto

Delitto Macchi : "ho scritto io la lettera usata contro Binda" : L'autore della missiva non si sarebbe rivolto alla polizia perché non in grado di fornire un alibi per la sera in cui venne uccisa Lidia Macchi Segui su affaritaliani.it