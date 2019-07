Daniele Bossari festeggia i sedici anni della figlia Stella | “Buon compleanno piccola mia”

Gli eSport tornano in TV : Daniele Bossari conduce su DMAX "House of eSports" : Saranno ancora una volta le telecamere di DMAX, canale 52 del gruppo Discovery Italia, ad accendere i riflettori sul fenomeno degli eSport in Italia: sabato 15 giugno (e in replica la notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno a partire dalle 02:00) andrà in onda "House of eSports", spazio di approfondimento dedicato al gaming competitivo.In questa puntata, focus particolare sui Battle Royale con approfondimento su Fortnite di cui si ricostruirà ...

Daniele Bossari torna in radio : nuovo progetto per il conduttore : Daniele Bossari a radio Deejay, il conduttore torna a lavorare in radio Daniele Bossari torna a lavoro e con un progetto tutto nuovo! nuovo sì, ma non del tutto, perché si tratta di qualcosa che il vincitore del Gf Vip 2 ha già fatto. Stavolta non lo rivedremo in televisione, con un programma nuovo oppure