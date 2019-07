Da Nek a Irama | tutti gli ospiti di Battiti Live il 24 luglio su Italia1 da Trani

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Glidiil 24susono pronti ad accendere la serata musicale di Mediaset con un nuovo appuntamento musicale trasmesso in differita da. A condurre la serata saranno ancora Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con il prezioso contributo di Maria Sole Pollio che, come di consueto, scenderà tra il pubblico per soddisfare la curiosità dei fan dei tanti artisti sul palco. Ad arricchire la serata ci sarà Nek, reduce dal rilascio del singolo Alza La Radio tratto da Il Mio Gioco Preferito, ma anche, tornato prepotentemente in rotazione radiofonica con il brano Arrogante, che ha pubblicato dopo Giovani Per Sempre, in cui è contenuto il brano sanremese La Ragazza Con Il Cuore Di Latta. Le Vibrazioni porteranno invece l'ultimo singolo L'Amore Mi Fa Male, pubblicato prima di iniziare il tour per orchestra con Beppe Vessicchio, mentre Paola ...

OptiMagazine : Da @NekOfficial a @IRAMAPLUME, tutti gli ospiti di #BattitiLive il 24 luglio su Italia1 da Trani… - gianpaolodabove : . Battiti Live sul palco di Trani Nek, Giant Rooks, Benji & Fede, Giordana Angi, Irama, Paola Turci, Le Vibrazioni… - claud09808513 : #BattitiLive premesso che aspetto la serata del 24 con il mio Nek, Mr.Rain e Martina, Irama e Benji & Fede, qualcun… -