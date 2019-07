Da Deutsche Bank a Boeing | il maxi-rosso delle trimestrali in Europa e Usa

Da Deutsche Bank a Boeing - il maxi-rosso delle trimestrali : Giornata con molti big mondiali dell’industria e del credito che hanno diffuso i dati trimestrali, da Deutsche Bank, a Daimler, a Boeing. Di prima mattina hanno fatto rumore i...

La locomotiva tedesca s'è bloccataDaimler e Deutsche Bank in perdita : Ennesima battuta d'arresto per la locomotiva tedesca con due dei maggiori colossi, industriali e finanziari, della Germania che fanno registrare pesanti perdite nette. Il tutto a poche settimane di distanza dalle stime di crescita pubblicate dall'Ue, che vedono Berlino al penultimo posto (davanti solo all'Italia) per il biennio 2019-2020 Segui su affaritaliani.it

Deutsche Bank : 3 - 15 miliardi di perdita netta nel trimestre : Deutsche bank spinge sull’acceleratore della ristrutturazione e chiude in perdita per 3,15 miliardi il secondo trimestre, facendo emergere una “parte sostanziale”, ovvero 3,4 miliardi, degli alti costi della trasformazione,...

FINANZA/ Deutsche Bank e la prova che le regole Ue non valgono per tutti : Deutsche Bank è in difficoltà e per la banca tedesca sembrano non valere le regole vigenti per tutti gli altri istituti di credito

SPY FINANZA/ Deutsche Bank - Lehman e le analogie da brividi per i mercati : La situazione sui mercati è più grave di quanto si pensi. Basta notare alcuni andamenti e alcune notizie che sono passate inosservate

Deutsche Bank - quell’aiutino Bce da 2 miliardi per evitare l’aumento : Il maxi-piano di ristrutturazione di Deutsche Bank non sarebbe potuto partire senza un aumento di capitale se non ci fosse stato l’aiuto della Vigilanza Bce che, temporaneamente, consentirà al...

Concorsi Deutsche Bank - Finint e Unipol : si reclutano diplomati e laureati : Al momento vari istituti di credito come la Deutsche Bank, la Banca Finint e il Gruppo Unipol assumono ulteriore personale laureato e diplomato da disporre nei propri organismi situati sul territorio nazionale e internazionale. Posizioni aperte La Deutsche Bank collocata a Francoforte sul Meno (Germania) seleziona risorse giovani neodiplomate di istituti tecnico-commerciali con eccellenti punteggi. Inoltre, si ricercano anche profili giovani ...

Lo spettro di una ricapitalizzazione I nodi del piano di Deutsche Bank : Come ampiamente previsto Deutsche Bank vara una maxi-ristrutturazione, che porterà al taglio di 18 mila posti di lavoro, in gran parte all'estero, e all'uscita dal trading azionario e dalle attività di investment Banking, per concentrarsi soprattutto sulle attività corporate (tesoreria) e retail (banca commerciale). Gli analisti tuttavia ritengono che gli obiettivi posti dal Ceo Christian Sewing, sebbene inferiori ...

Deutsche Bank - già partiti i licenziamenti : a Londra i trader sgomberano le scrivanie : Le lettere di licenziamento sono partite poche ore dopo l’annuncio del piano di ristrutturazione di Deutsche Bank, arrivato domenica, che prevede 18mila tagli per effetto dell’abbandono delle attività di equity nell’area Asia e Pacifico e di una forte riduzione della presenza nel corporate e investment Banking. I primi a riceverle, per una questione di fuso orario, sono stati i dipendenti delle sedi asiatiche, da Mumbai a Sydney. ...

Da cronista sportivo a banker Le forbici di Sewing su Deutsche : Christian Sewing è l'uomo che deve ridimensionare le ambizioni di Deutsche Bank, riportandola a essere il polmone finanziario dell'industria tedesca. La sua piu' che una rivoluzione e' una restaurazione. Dopo 20 anni in cui Deutsche ha tentato di scalare Wall Street Segui su affaritaliani.it

Perché Deutsche Bank taglia 18mila posti di lavoro : Fonte: Getty Images Ci sono brutte notizie per i dipendenti di Deutsche Bank. La principale banca tedesca ha annunciato il suo radicale piano di ristrutturazione per tentare di uscire dalla crisi che l’ha colpita e che la porterà a sborsare oneri per circa 3 miliardi di euro nel secondo semestre di quest’anno con perdite previste per oltre 2,8 miliardi di euro e il ritiro dal mercato delle global equities, soprattutto in Asia e nell’area del ...

Deutsche Bank - Moody’s conferma rating A3. L’outlook resta negativo : Moody's ha confermato il rating A3 di Deutsche Bank ma ha lasciato invariato l'outlook negativo, in seguito all'annuncio della ristrutturazione del gruppo: secondo l'agenzia di rating, il rischio di...