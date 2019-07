Cuba | gli attacchi sonori hanno cambiato il cervello delle vittime

Cuba - sei calciatori chiedono asilo negli USA : Sei calciatori della nazionale giovanile di Cuba hanno disertato a New York, è quanto riportato dal quotidiano Cubano di stato Granma, la squadra era in viaggio per le Isole Vergini americane per giocare una partita di qualificazione per le Olimpiadi estive del 2020 in Giappone, durante lo scalo a New York sei calciatori hanno disertato, la partita si è poi disputata 17 luglio con Cuba che ha vinto contro le Isole Vergini americane 3-2, le ...

Il Segreto - puntate al 19 luglio : arriva l'amico Cubano di Maria Castaneda : Nuovi appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola, intitolata "Il Segreto" che va in onda sul piccolo schermo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio sottolineano che ci saranno dei problemi intorno alla persona di Alvaro. Quest'ultimo rimarrà vittima di un'aggressione che lo costringerà a nascondersi nell'ospedale da campo ma potrà godere del sostegno ...

Basket femminile - Lorela Cubaj : “Giornata di riposo utile prima della Slovenia. E’ sempre un onore indossare la maglia azzurra” : In molti l’hanno scoperta soltanto con questi Europei in Serbia e Lettonia, ma Lorela Cubaj non è una novità del Basket femminile italiano per chi ne ha seguito il percorso delle giovanili. Nativa di Terni, ventenne, ha dimostrato esattamente ciò che aveva già fatto vedere nel percorso da junior e poi negli Stati Uniti (è alla Georgia Tech University): tecnica e capacità di fare a sportellate senza tanti timori. Queste le sue dichiarazioni ...

A Cuba tornano le navi russe. Gli Usa : “Un aiuto a Maduro” : Nuovi elementi di tensione sono destinati a raffreddare i rapporti tra Stati Uniti e Russia, nonostante le prove di riavvicinamento tentati negli ultimi vertici internazionali. Ultima in ordine di tempo riguarda l’approdo di un’unità da guerra della Russia a L’Avana lunedì. Si tratta della nave Gorshkov, fregata multiruolo all’avanguardia dotata di...

La fuga verso la libertà degli atleti Cubani : L'ultimo disertore dello sport cubano si chiama Yasmani Lopez, ha 31 anni, di professione fa il calciatore. Gioca come centrocampista difensivo nel Ciego de Avila, club dell'omonima città a 400 chilometri a est da L'Avana. Tre giorni fa commentava l'esordio nella Gold Cup, torneo internazionale disputato tra selezioni del continente americano che si disputa in contemporanea alla più nota Copa America, contro il Messico spiegando che ...

Gli Stati Uniti hanno vietato a tour organizzati e a navi da crociera di fare tappa a Cuba : Il governo di Donald Trump ha annunciato nuove misure per limitare la presenza di cittadini statunitensi a Cuba, paese sottoposto a sanzioni americane, e aumentare la pressione sull’economia Cubana: tra le altre cose, ha vietato l’ingresso nel paese a tour

Beach volley - World Tour 2019 Nantong. Sconfitta con le Cubane per Zuccarelli/Traballi. Ora sfida alle padrone di casa per agguantare gli ottavi : Niente da fare per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi contro le cubane Mailen Deliz Tamayo e Leila Martinez. Una coppia abituata a vincere, quella cubana, che si affaccia di tanto in tanto nel World Tour ottenendo risultati di rilievo (a questi livelli, 1 e 2 stelle) ma che quest’anno si è aggiudicata un poker di successi (su quattro tornei disputati) nel circuito Norceca. Anche nella semifinale del girone del 2 stelle di Nantong le ...