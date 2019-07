Cristiano Malgioglio ' 50 anni per diventare famoso in Italia La Rai? Ho detto no '

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : Rocco Siffredi - Cristiano Malgioglio e Marta Flavi stasera su Rai 2 : Nuova puntata in seconda serata dello show condotto da Enrico Lucci. Concorrenti della puntata Rocco Siffredi, Cristiano Malgioglio e Marta Flavi. Intervista a Emilio Fede.

Supervivientes Cristiano Malgioglio contro Violeta : Cristiano Malgioglio è sbarcato in Spagna dove è stato ospite di “Supervivientes”, edizione iberica de “L’Isola dei Famosi” per supportare la sua amica Isabel Pantoja. In studio ha dovuto fare i conti con l’influencer Violeta Mangrinan, nota per aver avuto un degli atteggiamenti molto privati davanti alle telecamere con l’ex tronista Fabio Collaricchio. Malgioglio in studio ha difeso la cantante e attrice gitana Isabel Pantoja costretta ad ...

Cristiano Malgioglio ormai "re" dei reality : il suo show a Supervivientes - l'"Isola dei Famosi" spagnola (Video) : Cristiano Malgioglio e i reality show, ormai, sono una cosa sola.Il popolare cantante e autore di celebri canzoni, infatti, è volato anche in Spagna per ricoprire il ruolo, ormai a lui tanto caro, di ospite e opinionista per una puntata di Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi in onda sulle reti Mediaset España (speriamo che, almeno lì, non abbia avuto problemi con i microfoni...).prosegui la letturaCristiano Malgioglio ...

Il cancro… la dolorosa confessione di Cristiano Malgioglio : Confessioni a sorpresa, piccole confidenze, ricordi ed emozioni sussurrate. Paola Perego ha trovato la sua nuova dimensione in Non disturbare, il format di Rai 1 prodotto da Stand by me in cui in una camera di hotel incontra dodici personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura, per un’intervista intima e inedita. Gli ospiti della prima puntata sono stati Elena Santarelli e Cristiano Malgioglio, poi ci saranno tra gli altri Giancarlo ...

Cristiano Malgioglio : il melanoma e la commozione per la morte della sorella : Cristiano Malgioglio a Non disturbare si confessa a Paola Perego e svela il suo lato fragile Nella prima puntata di Non Disturbare, la conduttrice Paola Perego nell’intimità di una camera di albergo incontra e intervista Cristiano Malgioglio ed Elena Santarelli. Il primo a raccontarsi e a svelare i “segreti” della sua vita è Malgioglio. Il […] L'articolo Cristiano Malgioglio: il melanoma e la commozione per la morte della ...

Non disturbare - prima puntata del 2 luglio 2019 : ospiti Cristiano Malgioglio ed Elena Santarelli : Ritorna Non disturbare. Dopo alcuni rinvii prende il via questa sera alle 23:50 la seconda edizione del programma di Rai 1 condotto da Paola Perego nella quale personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura si 'mettono a nudo' raccontandosi a 360° fra confessioni, ricordi e curiosità, il tutto all'interno di una camera d'albergo che crea un'ambiente più confortevole e...intimo!Per 6 settimane, ogni martedì in seconda ...

Cristiano Malgioglio/ 'Nessuno mi ha mai chiamato Giuseppe - il mio vero nome' : Cristiano Malgioglio, rivelazione a La sai l'ultima? Digital Edition. 'Il mio vero nome è Giuseppe. Nessuno mi ha mai chiamato così'.

Cristiano Malgioglio/ Dori Ghezzi lo stima - ma rimane in silenzio... : Cristiano Malgioglio è uno dei migliori amici della coppia Dori Ghezzi - Fabrizio De André. Se non il migliore: si sono conosciuti grazie a lui.