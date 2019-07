CorSport | Il Napoli al lavoro per Pepé o Icardi Il francese vuole un ingaggio pari a

CorSport : Elmas “Sono davvero felice ed emozionato di giocare nel Napoli” : Ancelotti lo ha voluto fortemente prima che finisse il ritiro di Dimaro e Giuntoli lo ha accontentato. Un’operazione da 16 milioni più bonus Elif Elmas è un calciatore del Napoli. L’annuncio ufficiale del Fenerbahce è già arrivato. Ieri il centrocampista ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart (durate quattro ore, scrive il Corriere dello Sport), ha posato con la maglia verde militare con il numero 20 e, in serata, ha raggiunto i suoi ...

CorSport : Il Napoli riapre la trattativa per Lozano : Dalla Colombia arriva la notizia che James Rodriguez ha anticipato la fine delle sue vacanze per volare a Madrid a parlare con Mendes. I media spagnoli lo danno sempre più vicino all’Atletico Madrid. Del resto, a parità di offerta, Florentino Perez sceglierà la cessione a titolo definitivo che vogliono gli spagnoli e non il prestito con diritto di riscatto che chiede il Napoli. E allora il club di De Laurentiis riapre il discorso Lozano, scrive ...

CorSport – Blitz Napoli per Icardi : fissato il prezzo. ADL tratta con Marotta. Il punto : CorSport – Blitz Napoli per Icardi: fissato il prezzo. ADL tratta con Marotta. Il punto della trattativa che sembra prendere la strada verso il capoluogo partenopeo, la fa l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. CorSport – Blitz Napoli per Icardi: fissato il prezzo. ADL tratta con Marotta. Il punto . “E ora, la questione si fa seria. Sempre più seria: perché dopo l’ apertura di Icardi di una ...

CorSport su Icardi : “Wanda pronta a trasferirsi anche a Napoli. Al San Paolo diventerebbe un re” : CorSport su Icardi: “Wanda pronta a trasferirsi anche a Napoli. Al San Paolo diventerebbe un re” CorSport su Icardi: “Wanda pronta a trasferirsi anche a Napoli. Al San Paolo diventerebbe un re”. L’ attaccante argentino in questi anni all’ Inter ha dimostrato di essere un bomber di razza, collezionando numeri da top player sia in campionato che nelle poche presenze in Champions League con la maglia ...

CorSport : Apertura totale di Icardi al Napoli. In programma una telefonata con Ancelotti : Il Corriere dello Sport torna sulla concreta possibilità di Icardi al Napoli. Se la Juve ha liberato la numero 9, declassando Higuain alla 21, anche il Napoli è in procinto di fare lo stesso vendendo Simone Verdi. Tutto è cambiato nel corso dell’ultimo week end a Ibiza, Mauro ha seriamente preso in considerazione il Napoli, non lo valuta inferiore alla Juve e ha in programma una telefonata con Carlo Ancelotti. Anche Wanda Nara sembra aver ...

CorSport : Per Ancelotti Gaetano potrebbe restare nel Napoli : Ancelotti studia Gaetano. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe restare nel Napoli diventando un centrocampista offensivo capace di segnare come un attaccante: “in un play che sappia fare tutto, un metodista che non abbia paura dei contrasti, più vicino ai propri difensori che alla porta avversaria” Ancelotti vuole che giochi la palla tra le linee senza perderla Sarebbe un ruolo nuovo per il 19enne per il quale l’ipotesi prestito che fino a ...

CorSport : Verdi-Torino - pronto lo sconto del Napoli : Qualche giorno fa il Corriere dello Sport scriveva che Cairo sembrava disposto a fare uno sforzo in più nell’affondo per portare al Torino Simone Verdi. De Laurentiis, infatti, aveva rifiutato l’offerta di 21 milioni (20 + 1 di bonus) proveniente dai granata per il suo attaccante. Oggi il quotidiano sportivo scrive che il Napoli ha fatto una controproposta: 23 milioni e il 30% sulla futura rivendita del calciatore. Considerando che ...

CorSport : accordo tra Napoli e Cagliari per Rog. Manca il sì del croato : Un paio di giorni fa Sky annunciava che il Cagliari aveva sbaragliato la concorrenza per Marko Rog. L’accordo sembrava ruotare attorno a un prestito con obbligo di riscatto per 15 milioni. Fuori dai giochi sia il Genoa che l’Eintracht. Oggi il Corriere dello Sport scrive che i due club sono d’accordo su tutto e che Manca solo il sì definitivo del centrocampista. L’intesa sarebbe raggiunta per 18 milioni tra prestito ...

CorSport : Nella corsa del Napoli a Pépé si insinua il Manchester United : C’è un’insidia Nella corsa del Napoli per accaparrarsi Pépé. E si chiama Manchester United. Il Corriere dello Sport scrive che i Red Devils sono, in questo momento, “i rivali più accreditati Nella corsa all’ivoriano. Il Napoli sembrava aver battuto sul tempo le altre squadre interessate a lui, Psg e Arsenal, invece adesso spunta lo United. Il Lille si prepara a indire un’asta per il suo campione da 22 gol e 11 assist in una sola stagione, ...

CorSport : Icardi aspetta l’offerta giusta nella trattativa incrociata con Juve e Napoli : Icardi continua il suo allenamento in solitaria alla Pinetina, con Puscas, mentre pensa alla destinazione migliore per il suo futuro: Torino o Napoli. Ma per decidere occorre che all’Inter arrivi un’offerta soddisfacente e che Wanda si accordi per l’ingaggio del marito con la squadra pretendente. La vicinanza tra Torino e Milano, scrive il Corriere dello Sport, fa pendere la bilancia dalla parte della Juventus, come pure l’avere come compagno di ...

CorSport – Napoli - offerta per Pépé : ADL prova a sbaragliare la concorrenza. Il punto : CorSport – Napoli, offerta per Pépé: ADL prova a sbaragliare la concorrenza. Il punto CorSport – Napoli, offerta per Pépé: ADL prova a sbaragliare la concorrenza. Continuano le manovre del club azzurro per dare al tecnico Carlo Ancelotti un altro attaccante di qualità. Per il calciatore ivoriano la società partenopea è pronta ad un sostanzioso investimento per l’ operazione che comprende anche l’ inserimento di Adam ...

CorSport : Offerta del Napoli per Pépé : 60 milioni più il cartellino di Ounas : La contropartita tecnica di cui parlava ieri Sportitalia, a proposito dell’affare Pépé, era Adam Ounas. Sky lo aveva anticipato un paio di giorni fa lo scrive il Corriere dello Sport. L’Offerta del Napoli al Lilla sarebbe di 60 milioni di euro più il cartellino dell’algerino. Un totale di 75-80 milioni di euro complessivi. Una cifra alta. Sarebbe “un colpo che produrrebbe il frastuono del crack”, scrive il quotidiano sportivo. Con i suoi 22 gol ...

CorSport – Icardi apre al Napoli : convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto : Icardi apre al Napoli: convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane Icardi apre al Napoli: convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane: “Mauro Icardi ha aperto all’ addio all’ Inter, sia in direzione Torino sia in direzione Napoli, nel giorno in cui il presidente azzurro Aurelio De ...

CorSport : “Icardi apre al Napoli - l’Inter gradisce” : Mauro preferisce la Juve, ma… La notizia la dà il Corriere dello Sport. Mauro Icardi apre la Napoli. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis – che ha chiuso a qualsiasi tipo d’asta per James Rodriguez: o prestito o niente – hanno ovviamente aperto al piano B cui ha alluso lo stesso presidente del Napoli, ossia l’attaccante da 30 gol. E ovviamente ce n’è soltanto uno: Mauro Icardi. Scrive il CorSport: La ...