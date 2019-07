Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La5G inpotrebbe mettere davvero il turbo con la concretizzazione dellatra TIM eper le infrastrutture necessarie alla nuova tecnologia. Non è la prima volta che si parla di partnership tra i due operatori ma ora dalle parole si starebbe passando progressivamente ai fatti, con un appuntamento strategico fissato per questo venerdì 26. Già a fine inverno è poi in primavera si è parlato di collaborazione tra TIM eper l'implementazione più che veloce della5G in. L'idea è stata fin da subito quella di riunire gli sforzi per fare presto e rendere la tecnologia alla portata di tutti, nel più breve tempo possibile. Il progetto, a dire la verità, ha scatenato anche qualche perplessità per il rischio di lesa concorrenza nel mercato da parte dei restanti operatori nazionali, in particolare dall'ultimo arrivato Iliad. Eppure il ...

wordweb81 : Cordata TIM e Vodafone per la #rete5G in Italia, il 26 luglio decisivo - OptiMagazine : Cordata TIM e Vodafone per la rete 5G in Italia, il 26 luglio decisivo -