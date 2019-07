Contrordine | il governo italiano ha detto sì alla Tav

Fonte : wired

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Una parte del cantiere per la realizzazione della Tav (foto: Nicolas Liponne/NurPhoto via Getty Images) Dopo un anno di scontri e rinvii, ilha finalmente preso una decisione sulla Tav: la linea ferroviaria ad alta velocità pensata per collegare Torino e Lione si farà. Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha motivato la decisione dell’esecutivo in una diretta Facebook del 23 luglio durante la quale ha spiegato che sospendere l’opera costerebbe più che realizzarla e solo il parlamento può recedere unilateralmente dal contratto (cosa che probabilmente non avverrà perché solo i parlamentari del Movimento 5 stelle sono contrari all’opera). La comunicazione di Conte precede di tre giorni la scadenza di un importante ultimatum: entro venerdì 26 luglio ildeve far sapereCommissione europea se ha intenzione o meno di ultimare ...

El_Duraminga : Contrordine la #Tav si farà : era nel contratto di governo. #Notav #SiTav #Stocazzettav - erasmuspompeji : RT @gabelmanu: Contrordine compagni!!! Matteo ha fiducia !!! #SalviniBugiardo - iopunto67 : RT @gabelmanu: Contrordine compagni!!! Matteo ha fiducia !!! #SalviniBugiardo -