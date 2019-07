Contro la cimice asiatica arriva la sua acerrima nemica | la “vespa samurai”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Per fermare la strage dei raccolti causati dallache con il caldo si sta moltiplicando nelle campagne ed in cittàil primo via libera alla diffusione della vespa samurai,naturale dell’insetto che sta devastando meli, peri, kiwi, ma anche peschi, ciliegi, albicocchi e piante da vivai con danni che possonore fino al 70% delle produzioni“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’approvazione del regolamento, ora alla firma del Presidente della Repubblica, per l’immissione di specie e popolazioni non autoctone di organismi antagonisti di insetti alieni nel territorio italiano su richiesta delle Regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette nazionali. “Un provvedimento fortemente richiesto dalla Coldiretti a cui è necessario ora dare rapida attuazione – sottolinea il presidente della ...

