Conte su Lega e fondi russi | «Savoini a Mosca con Salvini» Mozione di sfiducia del Pd al

Lega-Russia - Conte : "Savoini solo al seguito di Salvini ma dal suo ministero nessuna informazione" | "Politica estera dell'Italia non influenzata ma vigileremo" : "Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini", ha aggiunto il premier

Lega : Conte solerte - parliamo del nulla : 18.10 "Prendiamo atto della solerzia con cui Conte ha risposto alla richiesta del Pd sulle presunte trattative tra Lega ed esponenti russi. Stiamo parlando del nulla, di qualcosa che è più vicino alla fiction". Lo dice il capogruppo leghista al Senato, Romeo. "Siamo disponibili-prosegue- a una commissione d'inchiesta sul finanziamento ai partiti, dalle Coop rosse a Mafia Capitale. Sarà l'occasione per parlare dei 49 milioni, che poi sono ...

Il premier Conte ha riferito in parlamento sull’inchiesta Lega-Russia : Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte (foto: Silvia Lore/NurPhoto via Getty Images) Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito al Senato su ciò che i giornali hanno iniziato a chiamare Moscopoli, ovvero la presunta trattativa intercorsa tra tre uomini italiani – tra i quali Gianluca Savoini, ex consigliere di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia – e tre russi ...

Roma, 24 lug. (AdnKronos) – "Io rispondo della mia presenza, non dell'assenza altrui". Così, all'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte risponde in merito alle assenza dei 5 Stelle dagli scranni del Senato durante la sua informativa sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega.

Lega-Russia - Conte al Senato : «Savoini nella delegazione a Mosca - invitato dal Viminale» : L’informativa del presidente del Consiglio a Palazzo Madama: «Nessun incarico ufficiale a Savoini da parte del governo. Alla cena con Putin invitato su richiesta di D’Amico, consulente di Salvini». I 5 Stelle disertano

Fondi russi - Conte al Senato : "Savoini non aveva legami col governo. Nessun provvedimento" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come anticipato nei giorni scorsi, alle 16.30 di oggi si è presentato a Palazzo Madama per riferire in aula al Senato sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega, mentre il leader del partito e vicepremier Matteo Salvini resterà al Viminale a lavorare e non soltanto non sembra avere intenzione di riferire in Parlamento come chiesto a gran voce dal Partito Democratico, ma ha anche deciso di non ...

Fondi russi Lega - M5s assente in Aula durante intervento Conte : “Doveva riferire Salvini” : Protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno deciso di disertare l'Aula del Senato durante l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega. Una nota ufficiale spiega che la protesta è perché a riferire non doveva essere Conte, ma Salvini. Alcuni esponenti M5s, però, attaccano Conte in prima persona e spiegano che erano assenti per evidenziare il loro dissenso sul sì alla ...

Conte su Lega e fondi russi : «Savoini a Mosca con Salvini». M5S lasciano l'Aula per protesta DIRETTA : Giuseppe Conte si presenta in Senato per l'informativa sul caso dei fondi russi alla Lega, dice di tenere a cuore il ruolo del Parlamento, precisa di non aver «ricevuto...

Russia-Lega - Conte : non incrinata fiducia : 17.21 "Il piano del governo è distinto dall' indagine della Procura di Milano. Ora non ci sono elementi per incrinare la fiducia con membri del governo".Così Conte al Senato sul caso Russia-Lega. Sulla Russia "non ci sono elementi che mi facciano dubitare indebito scostamento" di un membro dalla nostra linea. "Tutti i ministri vigilino affinchè negli incontri siano presenti solo persone accreditate ufficialmente"."Savoini non ha mai rivestito ...

Lega-Russia - Conte al Senato : “Savoini era in delegazione a Mosca su richiesta del Viminale. Da parte di Salvini nessuna informazione” : Gianluca Savoini, l’uomo della presunta trattativa di fondi russi per finanziare le Europee della Lega, era a Mosca lo scorso luglio e poi di nuovo a ottobre, quando ci fu l’incontro all’hotel Metropol, al seguito del Viminale. Mentre partecipò al forum Italia-Russia organizzato alla Farnesina in occasione della visita di Vladimir Putin, partecipando poi alla cena con il presidente russo, su richiesta del consigliere di Matteo ...

Roma, 24 lug. (AdnKronos) – "Non considero il Parlamento un modesto orpello". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento in Aula sulla vicenda Metropol.

