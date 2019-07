Concorso Segretari Comunali | rinviato il diario della preselettiva al 27 Settembre

Concorso Segretari Comunali : rinviato il diario della preselettiva al 23 Luglio : Il 28 Maggio in Gazzetta Ufficiale era attesa la comunicazione contenente il diario della preselettiva del Concorso Segretari Comunali e Provinciali. Il bando, pubblicato lo scorso 28 dicembre, vedrà il reclutamento di 291 borsisti al corso- Concorso . Scopriamo assieme come si svolgerà la procedura selettiva. Guida completa Concorso Segretari Comunali Concorso Segretari Comunali : procedura di selezione Il Segretari ato Comunale e Provinciale è un ...

