Con Vodafone Happy Black sconti fino a 15 euro su questi prodotti

Problemi Con il modulo rimborso Vodafone per fatturazione a 28 giorni? Cosa fare : La settimana scorsa è stato reso disponibile il modulo rimborso Vodafone in riferimento al risarcimento per la fatturazione a 28 giorni attuata dalla primavera 2017 a quella 2018. La messa online della procedura è stata di certo accolta favorevolmente visto l'avvicinarsi dell'indennizzo tanto atteso. Eppure, è impossibile non mettere in risalto alcune difficoltà di clienti e soprattutto ex clienti in merito all'operazione. Le segnalazioni ...

Finalmente a prezzi stracciati Huawei P30 - P30 Pro e P30 Lite Con le rate di Vodafone dal 19 luglio : Fondamentale oggi 19 luglio analizzare più da vicino la situazione che si è venuta a creare attorno a device come i vari Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite, alla luce di offerte Vodafone davvero aggressive. Nel caso del primo device, infatti, abbiamo condizioni nettamente più interessanti rispetto a quelle trattate ad inizio mese, quando ho portato alla vostra attenzione una proposta che prevedeva il pagamento del top di gamma in unica soluzione. ...

Inaccettabile il modulo di richiesta rimborso Vodafone per fatturazione a 28 giorni - parla FederConsumatori : Bufera sul modulo di richiesta rimborso Vodafone per fatturazione a 28 giorni apparso nella giornata di ieri sul sito dell'operatore. La richiesta di risarcimento per i giorni erosi durante la mancata fatturazione per mese solare non è stata affatto digerita da un'associazione dei consumatori del calibro della Federconsumatori. Quest'ultima parla di pratica fuorviante e ancora irrispettosa dei diritti conquistati dai cittadini. Il comunicato ...

Vodafone offre ad alcuni clienti vari smartphone a rate e senza Contributo iniziale : Vodafone di recente ha prorogato fino al 28 luglio 2019 alcune promozioni ad personam per l'acquisto a rate alcuni smartphone a prezzi vantaggiosi L'articolo Vodafone offre ad alcuni clienti vari smartphone a rate e senza contributo iniziale proviene da TuttoAndroid.

Vodafone diventa il principale operatore Convergente in Europa : via libera all’accordo Con Liberty Global : La Commissione Europea ha dato il via libera all'acquisizione da parte di Vodafone delle attività di Liberty Global: Vodafone diventa il principale operatore convergente in Europa con un'operazione da oltre 18 miliardi di euro. L'articolo Vodafone diventa il principale operatore convergente in Europa: via libera all’accordo con Liberty Global proviene da TuttoAndroid.

Offerte Vodafone e Tim : le più Convenienti per luglio da Red Unlimited ad Advance 4.5G : Riapriamo la nostra rubrica dedicata alla telefonia parlando delle migliori Offerte per Vodafone e Tim per il mese di luglio 2019. Il mese sta ormai svolgendo al termine ma per chi avesse intenzione di modificare la propria tariffa telefonica, le opportunità sono davvero tante. Partiamo quindi dalla compagnia telefonica Vodafone per poi passare a Tim. Offerte telefoniche Vodafone Sono diverse le tariffe che è possibile attivare nel mese di ...

Come avere un ingresso omaggio nei cinema UCI e UniCi Con Vodafone Happy Black : Vodafone Happy Black è il nome del programma fedeltà pensato da questo operatore per mettere a disposizione dei propri clienti vantaggi e sconti in collaborazione con altre aziende partner, il tutto dietro il pagamento di un canone mensile. Tra i vantaggi a disposizione degli utenti vi è anche la possibilità di ricevere un biglietto gratuito […] L'articolo Come avere un ingresso omaggio nei cinema UCI e UniCi con Vodafone Happy Black ...

Addirittura 150 euro di sconto per Huawei Mate 20 Pro a rate Con Vodafone dal 17 luglio : Ci sono importanti novità che possiamo considerare valide a partire da oggi 17 luglio per tutti coloro che da mesi stanno valutando la possibilità di acquistare un Huawei Mate 20 Pro. Soprattutto per chi intende procedere con la transazione solo a rate, magari sfruttando la nuova proposta commerciale di Vodafone, dopo che il device brandizzato ha iniziato a ricevere l'aggiornamento con EMUI 9.1 come avrete notato con un nostro recente report. ...

Clienti Vodafone? Controllate gli SMS - potreste avere 180 GB in regalo : Vodafone, forse in risposta alle iniziative di TIM o come contentino per le nuove rimodulazioni, sta regalando nuovamente del traffico dati mensile aggiuntivo ad alcuni Clienti selezionati. L'articolo Clienti Vodafone? Controllate gli SMS, potreste avere 180 GB in regalo proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Continua a rimodulare : altre tre offerte da oggi costano 1 - 98 euro in più : Non è passato molto tempo dalle ultime, ma è già tempo di nuove e salate rimodulazioni in casa Vodafone, a causa delle quali da domani alcune offerte costeranno 1,98 euro in più la mese. L'articolo Vodafone continua a rimodulare: altre tre offerte da oggi costano 1,98 euro in più proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità di Vodafone per l’acquisto a rate di V-Pet Tracker e di alcuni tablet Android Con offerta solo dati : La stagione più calda dell'anno è ormai entrata nel vivo e Vodafone ha deciso di lanciare alcune iniziative per viverla al meglio. Scopriamo quali sono L'articolo Ecco le novità di Vodafone per l’acquisto a rate di V-Pet Tracker e di alcuni tablet Android con offerta solo dati proviene da TuttoAndroid.

Settembre inizierà Con nuove rimodulazioni Vodafone di 2 - 99 euro : prime offerte coinvolte : Un'estate a dir poco calda quella che stiamo vivendo con le rimodulazioni Vodafone qui in Italia. Dopo aver preso atto dell'avvio dei rincari per determinati piani lo scorso 7 luglio, come avrete del resto notato anche dal nostro approfondimento, quest'oggi tocca fare i conti con una nuova comunicazione ufficiale da parte della compagnia telefonica. Frammentarie le notizie riguardanti gli utenti coinvolti, ma un primo bilancio come potrete ...

C’è vita anche per Huawei P30 e Mate 20 Pro brandizzati Vodafone : EMUI 9.1 Con patch B178 e B300 : Abbiamo dovuto attendere a lungo, ma oggi 12 luglio posso finalmente parlarvi di Huawei P30 e Mate 20 Pro brandizzati Vodafone, considerando il fatto che i due smartphone hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento con EMUI 9.1 secondo quanto raccolto in mattinata. patch di un certo peso per entrambi, ben distanti dai soliti interventi mensili per migliorare le prestazioni generali dei due smartphone o per introdurre nuovi pacchetti sicurezza. ...

Vodafone Italia ed Hatch si unisCono per lanciare la nuova piattaforma di Cloud Gaming Mobile in 5G : Attraverso un comunicato stampa, Vodafone Italia e Hatch annunciano una partnership volta a lanciare una nuova piattaforma Gaming Mobile pensata per la rete 5G. Una partnership esclusiva che, grazie alla bassissima latenza e grande capacità di trasferimento dati della Giga Network 5G di Vodafone, offre ai giocatori Italiani un'esperienza di gioco davvero rivoluzionaria.Inoltre, a partire da oggi, solo per i clienti Vodafone con dispositivi ...