Come impostare sfondi diversi su più display in GNOME Linux

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Anche seShell è un ambiente desktop molto famoso e utilizzato, purtroppo gli sviluppatori non permettono, ad esempio, didifferenti wallpaper ai vari monitor disponibili. Tuttavia, in questo nuovo tutorial di oggi vi leggi di più...

Dalla Rete Google News

The Italian Times

Ok Google configura dispositivo, ok google chiama mamma, ok google meteo, ok google che canzone è questa, sono solo alcuni esempi dei comandi che si ...