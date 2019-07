Colle del Sole | Vigili sgomberano insediamento abusivo

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Roma – Ennesimo sgombero nel quartieredel. Sono state rimosse quattro baracche costruite con materiali di fortuna, su un terreno comunale, in via delle Vigne all’incrocio con via Lanfranco Maroi. Sono circa 15 le tonnellate di rifiuti che Ama dovra’ smaltire in questi giorni. Sul posto e’ giunta la polizia locale del Gruppo XI Marconi. Al momento dell’intervento non era presente nessun occupante. Poche ore prima si era proceduto ad un altro sgombero, in via degli Alagno all’incrocio con via Portuense. L'articolodelproviene da RomaDailyNews.

Giorgiolaporta : Patto Pd-M5S-Colle per mandare #Conte in Commissione UE e lasciare il Governo a Mario Draghi con appoggio anche di… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Luglio: Aria di crisi. Giorgetti sale al Colle e rinuncia alla Ue, Il capo l… - LaStampa : Il giallo sul colloquio al Colle. Sfogo del premier: «Mi minaccia con la crisi? Io un lavoro ce l’ho». -